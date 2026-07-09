Optimaliseer workflow en verminder ongeplande uitval van apparatuur
Onderhoud draait erom zorgsystemen in staat te stellen hun geavanceerde apparatuur en technologische investeringen optimaal en flexibel te benutten. Wij begrijpen het strategische belang van onderhoud en helpen u uw prestaties, gebruiksgemak en interoperabiliteit te stimuleren door uw technologie duurzaam en betrouwbaar te houden. Van premium, full-service onderhoud, interne teamondersteuning tot multivendor apparatuur en software kunnen wij een onderhoudsaanbod ontwerpen en leveren dat past bij uw strategische doelen en budget.
Ontsluit de waarde van big data voor onderhoud