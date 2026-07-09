Onderhoud draait erom zorgsystemen in staat te stellen hun geavanceerde apparatuur en technologische investeringen optimaal en flexibel te benutten. Wij begrijpen het strategische belang van onderhoud en helpen u uw prestaties, gebruiksgemak en interoperabiliteit te stimuleren door uw technologie duurzaam en betrouwbaar te houden. Van premium, full-service onderhoud, interne teamondersteuning tot multivendor apparatuur en software kunnen wij een onderhoudsaanbod ontwerpen en leveren dat past bij uw strategische doelen en budget.