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3D BrainVIEW
3D BrainVIEW
MR Clinical application
MRI-software
3D BrainVIEW
MR Clinical application
MRI-software
3D BrainVIEW is an advanced 3D TSE technique that lets you acquire high resolution isotropic data enabling reformats in any plane, including oblique, without loss of resolution helping you enhance your confidence when diagnosing lesions.
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Documentatie
Brochure
Clinical applications brochure
(10.98 MB)
3D BrainVIEW
(240.74 KB)
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Klinische afbeeldingsgalerij
Axial Reformat 3D BrainVIEW FLAIR
Sagittal 3D BrainVIEW FLAIR
Documentatie
Clinical applications brochure
PDF
|
10.98 MB
3D BrainVIEW
PDF
|
240.74 KB
Philips - 3D BrainVIEW MR Clinical application - Philips