Ook nadat Philips Sonicare de door tandheelkundigen meest aangeraden elektrische tandenborstel wereldwijd was geworden, bleven we ons richten op innovatie. Onze missie is om de innovatieve leider te zijn op het gebied van mondverzorgingstechnologie voor thuis. Neem nu de Sonicare FlexCare Platinum-tandenborstel. Dat is een innovatie waar uw patiënten echt iets aan hebben. Het is niet alleen klinisch bewezen dat deze borstel veel effectiever tandplaque verwijdert dan een handtandenborstel, maar dankzij de Adaptive Cleaning Technology leren uw patiënten ook nog beter hun mond te verzorgen.