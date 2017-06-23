De afgelopen maanden heeft Philips de Hartstichting ondersteund bij de organisatie van 5 grootschalige reanimatie-events in Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Bijna 5000 mensen leerden reanimeren, werden getraind in het gebruik van een AED en meldden zich aan als burgerhulpverlener. Hiermee ondersteunt Philips het doel van de Hartstichting om 170.000 burgerhulpverleners te werven. De volgende stap is om 5.000 extra AED’s toegankelijk te maken en te registreren bij het oproepsysteem. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s kunnen we levens redden!



Iedere week worden 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. Daarom bouwt de Hartstichting aan een landelijk netwerk van (170.000) burgerhulpverleners en (30.000) AED’s, goed verspreid over Nederland. Jaarlijks kunnen we zo 2.500 levens redden.