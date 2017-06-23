De afgelopen maanden heeft Philips de Hartstichting ondersteund bij de organisatie van 5 grootschalige reanimatie-events in Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Bijna 5000 mensen leerden reanimeren, werden getraind in het gebruik van een AED en meldden zich aan als burgerhulpverlener. Hiermee ondersteunt Philips het doel van de Hartstichting om 170.000 burgerhulpverleners te werven. De volgende stap is om 5.000 extra AED’s toegankelijk te maken en te registreren bij het oproepsysteem. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s kunnen we levens redden!
Iedere week worden 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. Daarom bouwt de Hartstichting aan een landelijk netwerk van (170.000) burgerhulpverleners en (30.000) AED’s, goed verspreid over Nederland. Jaarlijks kunnen we zo 2.500 levens redden.
De afgelopen maanden heeft Philips de Hartstichting ondersteund bij de organisatie van 5 grootschalige reanimatie-events in Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Bijna 5000 mensen leerden reanimeren, werden getraind in het gebruik van een AED en meldden zich aan als burgerhulpverlener. Hiermee ondersteunt Philips het doel van de Hartstichting om 170.000 burgerhulpverleners te werven. De volgende stap is om 5.000 extra AED’s toegankelijk te maken en te registreren bij het oproepsysteem. Met een landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s kunnen we levens redden!
Philips en Hartstichting werken op verschillende gebieden samen en zetten zich gezamenlijk in om levens te redden en Nederland veiliger te maken.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in Nederland leren reanimeren en weten hoe ze moeten omgaan met een AED. Daarom organiseren de Hartstichting en de Philips Foundation samen reanimatiecursussen door het hele land. Na de cursus kunnen mensen zich aanmelden als burgerhulpverlener. Zij ontvangen dan via hun telefoon een melding wanneer iemand in de buurt onwel is geworden en hulp nodig heeft. Deze burgerhulpverleners zijn meestal sneller ter plekke dan de hulpdiensten en kunnen alvast beginnen met reanimeren. Dat redt levens.
Nog meer weten? Nanda Huizing, Head of Brand, Communications & Digital Philips Benelux, schrijft over deze reanimatietrainingen op LinkedIn: ‘Goed voor mij en goed voor de wereld: Hart voor reanimatie’.
Het reanimatie-event in Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door Philips Foundation. De Philips Foundation is in 2014 opgericht met als doel innovatieve kennis, technologie en mensen van Philips in te zetten om het leven van kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren; met name van moeders en kinderen die het meest te lijden hebben bij rampen of crisissituaties. De projecten richten zich op noodhulpverlening, gemeenschapsbetrokkenheid en stimulering van sociaal ondernemerschap.
Het reanimatie-event in Eindhoven wordt mede mogelijk gemaakt door Philips Foundation. De Philips Foundation is in 2014 opgericht met als doel innovatieve kennis, technologie en mensen van Philips in te zetten om het leven van kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren; met name van moeders en kinderen die het meest te lijden hebben bij rampen of crisissituaties. De projecten richten zich op noodhulpverlening, gemeenschapsbetrokkenheid en stimulering van sociaal ondernemerschap.
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