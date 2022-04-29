Nieuwe ontwikkelingen

Ons Pulsed Wave Doppler-hulpmiddel bouwt voort op de technologie van onze grotere diagnostische echografiesystemen. We hebben uitgebreide Pulsed Wave Doppler-metingen, automatisch gekoppelde kleurendoppler-besturing en verwerkingsfuncties, en iSCAN-optimalisatie geïntegreerd in onze Lumify Android-app.
De Lumify Android-app biedt nu het nieuwe kwantificatiehulpmiddel voor B-lijnen, dat automatisch het maximum aantal B-lijnen in elke gescande zone berekent. Het biedt een uitgebreid scanprotocol op basis van een 12-punts longonderzoek en efficiënte labeling per zone.
We gaan graag met je in gesprek.
Hoe kunnen we je helpen?
You are about to visit a Philips global content pageContinue
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.