Nieuwe ontwikkelingen

We werken voortdurend aan het verbeteren van innovaties van de Lumify-ervaring, waaronder frequente hardware- en software-updates.

    Verbeterde beoordelingen met onze Pulsed Wave Doppler


    Ons Pulsed Wave Doppler-hulpmiddel bouwt voort op de technologie van onze grotere diagnostische echografiesystemen. We hebben uitgebreide Pulsed Wave Doppler-metingen, automatisch gekoppelde kleurendoppler-besturing en verwerkingsfuncties, en iSCAN-optimalisatie geïntegreerd in onze Lumify Android-app.

    Bepaal de vroege foetale leeftijd met Lumify


    Met de hulpmiddelen die u nodig heeft om de foetale leeftijd in een vroeg stadium van de zwangerschap te meten, waaronder de lengte van de kruin-romplengte en de gemiddelde diameter van de vruchtzak.

    • Hulpmiddel Pulsed Wave Doppler

      De nieuwste vooruitgang op het gebied van longechografie


      De Lumify Android-app biedt nu het nieuwe kwantificatiehulpmiddel voor B-lijnen, dat automatisch het maximum aantal B-lijnen in elke gescande zone berekent. Het biedt een uitgebreid scanprotocol op basis van een 12-punts longonderzoek en efficiënte labeling per zone.

    • Scan met vertrouwen


      Behaal reproduceerbare en betrouwbare resultaten om u te helpen klinische beslissingen te nemen voor uw patiënten.

    • Echografie onderweg


      De nieuwste versie van de Lumify Android-app maakt het eenvoudiger om zorg aan uw patiënten te leveren, waar ze ook zijn. Dit is iets wat geen enkel ander draagbaar echografiesysteem op dit moment kan leveren.

    • Houd het simpel


      Lumify helpt u workflows te vereenvoudigen en point-of-care longechografieonderzoeken te standaardiseren, zodat u zich op de patiënt kunt concentreren.

      Lumify compatibel met Apple-apparaten

      Lumify is nu compatibel met Apple-apparaten


      We hebben Lumify beschikbaar gesteld voor miljoenen artsen die gebruikmaken van Apple-apparaten om zorg te leveren aan hun patiënten.

