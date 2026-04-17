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MR‑monitoring
SureSigns Bar Code Scanner Kit Bar Code Readers
SureSigns Bar Code Scanner Kit Bar Code Readers
Bar Code Scanner
MR‑monitoring
SureSigns Bar Code Scanner Kit Bar Code Readers
Bar Code Scanner
MR‑monitoring
Bar Code Scanner for validating Caregiver and/or patient ID
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Technische ondersteuning
Alle professionele Philips-klanten in de gezondheidszorg kunnen kosteloos servicetickets voor apparatuur openen, volgen en beheren in ons
Klantenserviceportaal
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Voor alle ondersteuningsbronnen en contactinformatie kunt u terecht op onze
Ondersteuningshub
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Specificaties
Product details
Unit of Measure
1/each
Disclaimer
Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.
Philips - SureSigns Bar Code Scanner Kit Bar Code Readers - Philips