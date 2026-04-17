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Pee-on
Pee-on
Absorbent pad
Neonatale benodigdheden
Pee-on
Absorbent pad
Neonatale benodigdheden
The Pee-on is an appropriately-sized disposable underpad that can be used with all SnuggleUp positioning aids or as a mattress protector.
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Non-toxic pad helps keep bedding clean
Kenmerken
Non-toxic pad helps keep bedding clean
The 10" x 14" non-allergenic, non-toxic pad helps to protect linens from urine, blood, and spills.
Disclaimer
This product is available only in the United States.
Pagina niet gevonden - Philips