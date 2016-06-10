De Philips Sonicare for Kids-app ('App') helpt ouders het poetsgedrag van hun kind te controleren en verbeteren, en levert persoonlijke poetsinformatie op basis van de poetsgegevens van het kind ('Services'). De App maakt gebruik van persoonlijke gegevens die door het Philips Sonicare for Kids tandenborstelhandgreep met Bluetooth-verbinding ('Apparaat') en/of de App worden verzameld of verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van deze Privacyverklaring is Philips Oral Healthcare, LLC, gevestigd op 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, VS ('Philips', 'onze', 'wij' of 'ons'). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die door de App en het Apparaat worden verzameld. Het doel van deze Privacyverklaring is u inzicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met uw privacy wanneer u gebruikmaakt van onze Services: bijvoorbeeld welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en wat uw individuele rechten zijn. Lees ook onze Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden u van onze Services gebruik kunt maken.
De Philips Sonicare for Kids-app ('App') helpt ouders het poetsgedrag van hun kind te controleren en verbeteren, en levert persoonlijke poetsinformatie op basis van de poetsgegevens van het kind ('Services').
De App maakt gebruik van persoonlijke gegevens die door het Philips Sonicare for Kids tandenborstelhandgreep met Bluetooth-verbinding ('Apparaat') en/of de App worden verzameld of verwerkt. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van deze Privacyverklaring is Philips Oral Healthcare, LLC, gevestigd op 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, VS ('Philips', 'onze', 'wij' of 'ons').
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die door de App en het Apparaat worden verzameld. Het doel van deze Privacyverklaring is u inzicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met uw privacy wanneer u gebruikmaakt van onze Services: bijvoorbeeld welke gegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en wat uw individuele rechten zijn.
Lees ook onze Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden u van onze Services gebruik kunt maken.
Wanneer wij onze Services leveren, zoals wanneer u de App gebruikt, downloadt en installeert, ontvangen of verzamelen wij informatie en persoonlijke gegevens, zoals hieronder nader beschreven.
Wanneer wij onze Services leveren, zoals wanneer u de App gebruikt, downloadt en installeert, ontvangen of verzamelen wij informatie en persoonlijke gegevens, zoals hieronder nader beschreven.
Gevoelige analysegegevens Als u toestemming geeft, verzamelen wij analysegegevens over het poetsgedrag van uw kind en het gebruik van de App, zoals het type tandenborstel (hand-, elektrische of Sonicare-tandenborstel), handgreepgegevens (modelnummer, serienummer, firmwareversie, fabrikant), de poetsduur, begintijd en intensiteit van de poetsbeurt ('Poetsgegevens'). We gebruiken en/of bundelen de Poetsgegevens voor analytische doeleinden om de App en de Services te verbeteren, inclusief het verbeteren van de algemene App-ervaring van uw kind, de spellen en grafische elementen van de App, en de prestaties van het Apparaat. Philips garandeert dat bij de verwerking van de Poetsgegevens altijd passende voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de gegevens worden getroffen. Philips koppelt de Poetsgegevens aan een willekeurig identificatiekenmerk en vervangt IP-adressen die bij de Poetsgegevens horen, vóór opslag door een algemeen IP-adres. Voordat wij gevoelige gegevens verzamelen, brengen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig artikel 9.2.a. van verordening (EU) 2016/679. Wij vragen u om - behalve de hierboven genoemde gegevens - geen gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst, levensbeschouwelijke of andere overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele gerichtheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) naar ons te verzenden of aan ons bekend te maken, in of via de App of op enige andere manier. Als u geen toestemming geeft, verwerkt Philips de Poetsgegevens op geen enkele manier. In dat geval blijven de Poetsgegevens opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat, waar Philips ze niet kan inzien. U hebt de controle over deze gegevens. Als u het profiel van uw kind en/of de App verwijdert, worden de Poetsgegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.
Gevoelige analysegegevens
Als u toestemming geeft, verzamelen wij analysegegevens over het poetsgedrag van uw kind en het gebruik van de App, zoals het type tandenborstel (hand-, elektrische of Sonicare-tandenborstel), handgreepgegevens (modelnummer, serienummer, firmwareversie, fabrikant), de poetsduur, begintijd en intensiteit van de poetsbeurt ('Poetsgegevens'). We gebruiken en/of bundelen de Poetsgegevens voor analytische doeleinden om de App en de Services te verbeteren, inclusief het verbeteren van de algemene App-ervaring van uw kind, de spellen en grafische elementen van de App, en de prestaties van het Apparaat. Philips garandeert dat bij de verwerking van de Poetsgegevens altijd passende voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de gegevens worden getroffen. Philips koppelt de Poetsgegevens aan een willekeurig identificatiekenmerk en vervangt IP-adressen die bij de Poetsgegevens horen, vóór opslag door een algemeen IP-adres.
Voordat wij gevoelige gegevens verzamelen, brengen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig artikel 9.2.a. van verordening (EU) 2016/679. Wij vragen u om - behalve de hierboven genoemde gegevens - geen gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst, levensbeschouwelijke of andere overtuigingen, gezondheid, seksleven of seksuele gerichtheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) naar ons te verzenden of aan ons bekend te maken, in of via de App of op enige andere manier.
Als u geen toestemming geeft, verwerkt Philips de Poetsgegevens op geen enkele manier. In dat geval blijven de Poetsgegevens opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat, waar Philips ze niet kan inzien. U hebt de controle over deze gegevens. Als u het profiel van uw kind en/of de App verwijdert, worden de Poetsgegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.
Accountgegevens Om toegang te krijgen tot het overzicht voor ouders in de App moet u een account aanmaken. U kunt hiervoor een MyPhilips-account gebruiken of inloggen met een socialmediaprofiel, bijvoorbeeld uw Apple-account. Wij gebruiken uw Accountgegevens om uw account aan te maken en te beheren. Bij het aanmaken van het profiel van uw kind kunt u de naam van uw kind invullen en een profielfoto uploaden of maken. Deze gegevens zal Philips echter op geen enkele manier verwerken. De gegevens blijven opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat, waar Philips ze niet kan inzien. U hebt de controle over deze gegevens. Als u het profiel van uw kind en/of de App verwijdert, worden de gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.
Accountgegevens
Om toegang te krijgen tot het overzicht voor ouders in de App moet u een account aanmaken. U kunt hiervoor een MyPhilips-account gebruiken of inloggen met een socialmediaprofiel, bijvoorbeeld uw Apple-account. Wij gebruiken uw Accountgegevens om uw account aan te maken en te beheren.
Bij het aanmaken van het profiel van uw kind kunt u de naam van uw kind invullen en een profielfoto uploaden of maken. Deze gegevens zal Philips echter op geen enkele manier verwerken. De gegevens blijven opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat, waar Philips ze niet kan inzien. U hebt de controle over deze gegevens. Als u het profiel van uw kind en/of de App verwijdert, worden de gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.
Cookies Wij gebruiken cookies, tags of vergelijkbare technologieën ('Cookies') om onze Services uit te voeren, te leveren, te verbeteren, te begrijpen en aan uw behoeften aan te passen. Dankzij Cookies kunnen wij uw mobiele apparaat herkennen en informatie en persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder het unieke gebruikersnummer van uw apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens, en servicegerelateerde prestatiegegevens: informatie over hoe u de App gebruikt. We gebruiken deze informatie ook om u landspecifieke inhoud te tonen (inclusief informatie in uw lokale taal). Voordat wij Cookies voor analysedoeleinden installeren, vragen wij uw toestemming.
Cookies
Wij gebruiken cookies, tags of vergelijkbare technologieën ('Cookies') om onze Services uit te voeren, te leveren, te verbeteren, te begrijpen en aan uw behoeften aan te passen. Dankzij Cookies kunnen wij uw mobiele apparaat herkennen en informatie en persoonlijke gegevens verzamelen, waaronder het unieke gebruikersnummer van uw apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens, en servicegerelateerde prestatiegegevens: informatie over hoe u de App gebruikt. We gebruiken deze informatie ook om u landspecifieke inhoud te tonen (inclusief informatie in uw lokale taal).
Voordat wij Cookies voor analysedoeleinden installeren, vragen wij uw toestemming.
Beoordelings- en reviewgegevens Als u in de app stores een review schrijft of een beoordeling achterlaat, kunnen wij dergelijke informatie verwerken om te reageren op uw opmerkingen en vragen, om te begrijpen wat u van de App vindt, vertrouwd te raken met uw algemene indruk van de App en ons merk en deze inzichten te gebruiken om de App te verbeteren. We kunnen alleen uw gebruikersnaam voor de appstore zien, uw beoordelingen, opmerkingen en eventuele andere informatie die u besluit met ons te delen of openbaar maakt. Wij koppelen deze of andere informatie die wij van u hebben, niet aan de inloggegevens van uw account, tenzij u ons hierom vraagt. Wanneer u ondersteuning nodig hebt, kunnen wij uw gegevens gebruiken om u door het klantenserviceproces te leiden en uw probleem te helpen oplossen, in overeenstemming met de Klantenservicegegevens hieronder. Naar ons oordeel is de verwerking van uw beoordelings- en reviewgegevens gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Philips en rechtmatig krachtens artikel 6.1. (f) van verordening (EU) 2016/679.
Beoordelings- en reviewgegevens
Als u in de app stores een review schrijft of een beoordeling achterlaat, kunnen wij dergelijke informatie verwerken om te reageren op uw opmerkingen en vragen, om te begrijpen wat u van de App vindt, vertrouwd te raken met uw algemene indruk van de App en ons merk en deze inzichten te gebruiken om de App te verbeteren. We kunnen alleen uw gebruikersnaam voor de appstore zien, uw beoordelingen, opmerkingen en eventuele andere informatie die u besluit met ons te delen of openbaar maakt. Wij koppelen deze of andere informatie die wij van u hebben, niet aan de inloggegevens van uw account, tenzij u ons hierom vraagt. Wanneer u ondersteuning nodig hebt, kunnen wij uw gegevens gebruiken om u door het klantenserviceproces te leiden en uw probleem te helpen oplossen, in overeenstemming met de Klantenservicegegevens hieronder. Naar ons oordeel is de verwerking van uw beoordelings- en reviewgegevens gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Philips en rechtmatig krachtens artikel 6.1. (f) van verordening (EU) 2016/679.
Klantenservicegegevens Wanneer u een beroep doet op onze klantenondersteuning, kunnen wij u vragen om informatie te verschaffen over uw gebruik van onze Services, waaronder uw interactie met Philips, en over hoe wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens voor de exploitatie en levering van onze Services, waaronder het bieden van klantenservice, en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Services. Wij gebruiken uw gegevens ook om te antwoorden wanneer u contact met ons opneemt. Wij achten de verwerking van uw klantenservicegegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, en rechtmatig krachtens artikel 6.1.(b) van verordening (EU) 2016/679. Naar ons oordeel is de verwerking van uw Klantenservicegegevens in sommige gevallen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Philips en rechtmatig krachtens artikel 6.1. (f) van verordening (EU) 2016/679.
Klantenservicegegevens
Wanneer u een beroep doet op onze klantenondersteuning, kunnen wij u vragen om informatie te verschaffen over uw gebruik van onze Services, waaronder uw interactie met Philips, en over hoe wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens voor de exploitatie en levering van onze Services, waaronder het bieden van klantenservice, en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Services. Wij gebruiken uw gegevens ook om te antwoorden wanneer u contact met ons opneemt.
Wij achten de verwerking van uw klantenservicegegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, en rechtmatig krachtens artikel 6.1.(b) van verordening (EU) 2016/679. Naar ons oordeel is de verwerking van uw Klantenservicegegevens in sommige gevallen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Philips en rechtmatig krachtens artikel 6.1. (f) van verordening (EU) 2016/679.
Gecombineerde gegevens Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, waaronder Accountgegevens en Cookies, combineren met gegevens die wij verzamelen tijdens uw interacties met en gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en interactieve producten. Deze gegevens omvatten uw IP-adressen, Cookies, informatie over mobiele apparaten, berichten waarop u klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt. Wij gebruiken uw Gecombineerde gegevens om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, Appara(a)t(en) en Services te verbeteren, en om nieuwe producten en services te ontwikkelen. Naar ons oordeel is de verwerking van uw Gecombineerde gegevens in dit geval gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Philips en rechtmatig krachtens artikel 6.1. (f) van verordening (EU) 2016/679. Voordat we gevoelige gegevens verwerken voor de doeleinden die in deze paragraaf worden genoemd, zullen we u informeren en uw uitdrukkelijke toestemming vragen in overeenstemming met artikel 9.2.a. van verordening (EU) 2016/679 en met de Braziliaanse algemene wet bescherming persoonsgegevens (LGPD), federale wet nr. 13.709/2018. De gecombineerde gegevens zijn niet van toepassing op de persoonsgegevens van uw kind. Als u toestemming geeft promotionele berichten te ontvangen over producten, services, events en aanbiedingen van Philips die mogelijk relevant voor u zijn op basis van uw voorkeuren en online gedrag, kunnen wij u marketinggerelateerde en promotionele berichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Ook kunnen wij uw Gecombineerde gegevens analyseren om de berichten aan uw voorkeuren en gedrag aan te passen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te bieden. Voordat wij u promotionele berichten sturen, vragen wij daarvoor uw toestemming.
Gecombineerde gegevens
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, waaronder Accountgegevens en Cookies, combineren met gegevens die wij verzamelen tijdens uw interacties met en gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en interactieve producten. Deze gegevens omvatten uw IP-adressen, Cookies, informatie over mobiele apparaten, berichten waarop u klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.
Wij gebruiken uw Gecombineerde gegevens om de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, Appara(a)t(en) en Services te verbeteren, en om nieuwe producten en services te ontwikkelen. Naar ons oordeel is de verwerking van uw Gecombineerde gegevens in dit geval gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Philips en rechtmatig krachtens artikel 6.1. (f) van verordening (EU) 2016/679. Voordat we gevoelige gegevens verwerken voor de doeleinden die in deze paragraaf worden genoemd, zullen we u informeren en uw uitdrukkelijke toestemming vragen in overeenstemming met artikel 9.2.a. van verordening (EU) 2016/679 en met de Braziliaanse algemene wet bescherming persoonsgegevens (LGPD), federale wet nr. 13.709/2018. De gecombineerde gegevens zijn niet van toepassing op de persoonsgegevens van uw kind.
Als u toestemming geeft promotionele berichten te ontvangen over producten, services, events en aanbiedingen van Philips die mogelijk relevant voor u zijn op basis van uw voorkeuren en online gedrag, kunnen wij u marketinggerelateerde en promotionele berichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Ook kunnen wij uw Gecombineerde gegevens analyseren om de berichten aan uw voorkeuren en gedrag aan te passen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te bieden. Voordat wij u promotionele berichten sturen, vragen wij daarvoor uw toestemming.
Machtigingen De App vraagt u mogelijk toestemming voor toegang tot de sensors, opslagcapaciteiten of andere functies van uw mobiele apparaat (denk aan foto's, camera, wifi, geografische locatie of Bluetooth). Wij vereisen toegang wanneer dit strikt noodzakelijk is om de Services te leveren zoals hieronder beschreven.
Machtigingen
De App vraagt u mogelijk toestemming voor toegang tot de sensors, opslagcapaciteiten of andere functies van uw mobiele apparaat (denk aan foto's, camera, wifi, geografische locatie of Bluetooth). Wij vereisen toegang wanneer dit strikt noodzakelijk is om de Services te leveren zoals hieronder beschreven.
Philips kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, zakenpartners of andere derde partijen, overeenkomstig met deze Privacyverklaring en/of toepasselijke wetgeving.
Philips kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners, zakenpartners of andere derde partijen, overeenkomstig met deze Privacyverklaring en/of toepasselijke wetgeving.
Serviceproviders Wij werken samen met externe serviceproviders om onze Services te kunnen exploiteren, leveren, verbeteren, begrijpen, aanpassen, ondersteunen en vermarkten. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende serviceproviders: Deze serviceproviders leveren de hardware, software, netwerken, opslag, transactieservices en/of gerelateerde technologieën die nodig zijn om de App te laten draaien of de Services te leveren. Deze serviceproviders leveren de hardware, software, netwerken, opslag en/of gerelateerde technologieën die wij nodig hebben om App-analytics uit te voeren. Philips eist van haar serviceproviders dat ze uw persoonlijke gegevens voldoende beschermen, op een niveau dat minimaal gelijk is aan het beschermingsniveau dat wij bieden. Wij eisen van onze serviceproviders dat zij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en alleen voor de hierboven genoemde specifieke doeleinden, dat zij slechts de minimale hoeveelheid gegevens gebruiken die nodig is om een specifieke service te leveren en dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens beschermen. Andere derden Philips kan ook samenwerken met andere derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden verwerken. Als Philips persoonlijke gegevens deelt met derden die uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, zal Philips, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, u op de hoogte brengen en/of om toestemming vragen alvorens uw persoonlijke gegevens te delen. Lees in dit geval de privacyverklaringen van deze derde partijen zorgvuldig door, aangezien zij u daarin informeren over hun privacypraktijken, zoals welke persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij die gegevens gebruiken, verwerken en beschermen. Philips verkoopt soms een bedrijf of een onderdeel van een bedrijf aan een andere onderneming. Bij een dergelijke eigendomsoverdracht kunnen uw persoonlijke gegevens die rechtstreeks verband houden met het verkochte bedrijf, aan de kopende partij worden overgedragen. Al onze rechten en verplichtingen die in de Privacyverklaring zijn vastgelegd, kunnen door Philips vrijelijk aan elk van de aan ons gelieerde ondernemingen worden toegewezen, in verband met een fusie, overname, herstructurering of verkoop van bedrijfsmiddelen, van rechtswege of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan de aan ons gelieerde ondernemingen, aan rechtsopvolgers of nieuwe eigenaars. Houd er rekening mee dat wanneer u zich aanmeldt via uw Facebook social media-account via Android, u Facebook in staat stelt de volgende informatie te verzamelen via de Facebook SDK: Facebook kan ook analytische gegevens verzamelen over uw gebruik van de SDK, informatie over de naam van de app die u gebruikt, de datum waarop u toestemming hebt gegeven voor de aanmelding en een eventuele URL die aan uw aanmelding is gekoppeld. Meer informatie over de manier waarop Facebook uw informatie gebruikt, kunt u vinden in het Gegevensbeleid van Facebook. Houd er rekening mee dat de mogelijkheid om u via Facebook aan te melden volledig optioneel is; we zullen u altijd toestaan u aan te melden via uw MyPhilips-account. Grensoverschrijdende overdracht Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of serviceproviders inhuren. Door van de Services gebruik te maken, gaat u akkoord met de overdracht (voor zover daarvan sprake is) van informatie naar landen buiten uw land van verblijf, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw land. Onder bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsinstanties in die andere landen recht hebben op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen uw persoonlijke gegevens worden overdragen aan serviceproviders of aan ons gelieerde ondernemingen in niet-EER-landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden overeenkomstig de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Voor de overdracht van gegevens van de EER naar landen die door de Europese Commissie als niet-adequaat worden beschouwd, zoals de Verenigde Staten, hebben wij passende maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals onze Bindende bedrijfsvoorschriften voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners en/of standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor een exemplaar van deze maatregelen klikt u op de volgende link of neemt u hier contact met ons op. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is gezien het/de doeleinde(n) waarvoor de gegevens zijn verzameld. De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder andere: (i) de duur waarvoor u de App en Services gebruikt; (ii) of er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn gebonden; en (iii) of het bewaren van de gegevens raadzaam is gezien onze rechtspositie (bijv. in verband met toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties).
Serviceproviders
Wij werken samen met externe serviceproviders om onze Services te kunnen exploiteren, leveren, verbeteren, begrijpen, aanpassen, ondersteunen en vermarkten.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende serviceproviders:
Deze serviceproviders leveren de hardware, software, netwerken, opslag, transactieservices en/of gerelateerde technologieën die nodig zijn om de App te laten draaien of de Services te leveren.
Deze serviceproviders leveren de hardware, software, netwerken, opslag en/of gerelateerde technologieën die wij nodig hebben om App-analytics uit te voeren.
Philips eist van haar serviceproviders dat ze uw persoonlijke gegevens voldoende beschermen, op een niveau dat minimaal gelijk is aan het beschermingsniveau dat wij bieden. Wij eisen van onze serviceproviders dat zij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en alleen voor de hierboven genoemde specifieke doeleinden, dat zij slechts de minimale hoeveelheid gegevens gebruiken die nodig is om een specifieke service te leveren en dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens beschermen.
Andere derden
Philips kan ook samenwerken met andere derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden verwerken. Als Philips persoonlijke gegevens deelt met derden die uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, zal Philips, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, u op de hoogte brengen en/of om toestemming vragen alvorens uw persoonlijke gegevens te delen. Lees in dit geval de privacyverklaringen van deze derde partijen zorgvuldig door, aangezien zij u daarin informeren over hun privacypraktijken, zoals welke persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij die gegevens gebruiken, verwerken en beschermen.
Philips verkoopt soms een bedrijf of een onderdeel van een bedrijf aan een andere onderneming. Bij een dergelijke eigendomsoverdracht kunnen uw persoonlijke gegevens die rechtstreeks verband houden met het verkochte bedrijf, aan de kopende partij worden overgedragen. Al onze rechten en verplichtingen die in de Privacyverklaring zijn vastgelegd, kunnen door Philips vrijelijk aan elk van de aan ons gelieerde ondernemingen worden toegewezen, in verband met een fusie, overname, herstructurering of verkoop van bedrijfsmiddelen, van rechtswege of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan de aan ons gelieerde ondernemingen, aan rechtsopvolgers of nieuwe eigenaars.
Houd er rekening mee dat wanneer u zich aanmeldt via uw Facebook social media-account via Android, u Facebook in staat stelt de volgende informatie te verzamelen via de Facebook SDK:
Facebook kan ook analytische gegevens verzamelen over uw gebruik van de SDK, informatie over de naam van de app die u gebruikt, de datum waarop u toestemming hebt gegeven voor de aanmelding en een eventuele URL die aan uw aanmelding is gekoppeld. Meer informatie over de manier waarop Facebook uw informatie gebruikt, kunt u vinden in het Gegevensbeleid van Facebook. Houd er rekening mee dat de mogelijkheid om u via Facebook aan te melden volledig optioneel is; we zullen u altijd toestaan u aan te melden via uw MyPhilips-account.
Grensoverschrijdende overdracht
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of serviceproviders inhuren. Door van de Services gebruik te maken, gaat u akkoord met de overdracht (voor zover daarvan sprake is) van informatie naar landen buiten uw land van verblijf, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw land. Onder bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsinstanties in die andere landen recht hebben op toegang tot uw persoonlijke gegevens.
Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen uw persoonlijke gegevens worden overdragen aan serviceproviders of aan ons gelieerde ondernemingen in niet-EER-landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden overeenkomstig de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Voor de overdracht van gegevens van de EER naar landen die door de Europese Commissie als niet-adequaat worden beschouwd, zoals de Verenigde Staten, hebben wij passende maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals onze Bindende bedrijfsvoorschriften voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners en/of standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor een exemplaar van deze maatregelen klikt u op de volgende link of neemt u hier contact met ons op.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is gezien het/de doeleinde(n) waarvoor de gegevens zijn verzameld. De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder andere: (i) de duur waarvoor u de App en Services gebruikt; (ii) of er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn gebonden; en (iii) of het bewaren van de gegevens raadzaam is gezien onze rechtspositie (bijv. in verband met toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties).
Uw keuzes en rechten Als u een verzoek wilt indienen om de persoonlijke gegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, te bekijken, corrigeren, wissen of beperken, als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van deze gegevens, of als u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen met het doel om deze aan een ander bedrijf te verstrekken (voor zover dit recht op de overdraagbaarheid van gegevens wordt geboden door de toepasselijke wetgeving), kunt u hier contact met ons opnemen. U ontvangt van ons een reactie op uw verzoek overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Vermeld in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt bekijken, corrigeren, wissen of beperken, of tegen de verwerking van welke gegevens u bezwaar wilt maken. Voor uw eigen veiligheid kunnen wij alleen gevolg geven aan verzoeken betreffende de persoonlijke gegevens die verband houden met uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om uw verzoek naar ons te verzenden. Voordat wij uw verzoek kunnen uitvoeren, moeten wij mogelijk uw identiteit controleren. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek te voldoen. In gevallen waarin wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en/of verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking waarvoor u vóór de intrekking toestemming hebt gegeven. Wanneer wij afhankelijk zijn van de uitvoering van een contract om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden van de Services, is het mogelijk dat wij de Services niet kunnen leveren als wij uw informatie niet ontvangen. Let wel: als u gebruikmaakt van (een of meerdere) keuzes of rechten, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van (een deel van) onze Services. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, ook wanneer u met ons in contact treedt om een van uw rechten uit te oefenen, beschouwen wij de verwerking als rechtmatig in overeenstemming met artikel 6.1.(c), van Verordening (EU) nr. 2016/679.
Uw keuzes en rechten
Als u een verzoek wilt indienen om de persoonlijke gegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, te bekijken, corrigeren, wissen of beperken, als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van deze gegevens, of als u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen met het doel om deze aan een ander bedrijf te verstrekken (voor zover dit recht op de overdraagbaarheid van gegevens wordt geboden door de toepasselijke wetgeving), kunt u hier contact met ons opnemen. U ontvangt van ons een reactie op uw verzoek overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Vermeld in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt bekijken, corrigeren, wissen of beperken, of tegen de verwerking van welke gegevens u bezwaar wilt maken. Voor uw eigen veiligheid kunnen wij alleen gevolg geven aan verzoeken betreffende de persoonlijke gegevens die verband houden met uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om uw verzoek naar ons te verzenden. Voordat wij uw verzoek kunnen uitvoeren, moeten wij mogelijk uw identiteit controleren. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek te voldoen.
In gevallen waarin wij uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en/of verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking waarvoor u vóór de intrekking toestemming hebt gegeven. Wanneer wij afhankelijk zijn van de uitvoering van een contract om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor de doeleinden van de Services, is het mogelijk dat wij de Services niet kunnen leveren als wij uw informatie niet ontvangen.
Let wel: als u gebruikmaakt van (een of meerdere) keuzes of rechten, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van (een deel van) onze Services.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, ook wanneer u met ons in contact treedt om een van uw rechten uit te oefenen, beschouwen wij de verwerking als rechtmatig in overeenstemming met artikel 6.1.(c), van Verordening (EU) nr. 2016/679.
Wij beschermen uw persoonlijke gegevens Wij nemen onze plicht om de door u aan Philips toevertrouwde gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde wijziging, verlies, misbruik, openbaarmaking of inzage, zeer serieus. Voor de bescherming van uw gegevens maakt Philips gebruik van diverse beveiligingstechnologieën, evenals technische en organisatorische maatregelen. Voor dit doel maken wij onder andere gebruik van systemen voor toegangsbeheer, firewalls en veilige protocollen.
Wij beschermen uw persoonlijke gegevens
Wij nemen onze plicht om de door u aan Philips toevertrouwde gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde wijziging, verlies, misbruik, openbaarmaking of inzage, zeer serieus. Voor de bescherming van uw gegevens maakt Philips gebruik van diverse beveiligingstechnologieën, evenals technische en organisatorische maatregelen. Voor dit doel maken wij onder andere gebruik van systemen voor toegangsbeheer, firewalls en veilige protocollen.
Speciale informatie voor ouders Het is ons beleid om de wetgeving na te leven wanneer toestemming van een ouder of voogd vereist is om persoonlijke gegevens van kinderen te verzamelen, gebruiken of openbaren. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van kinderen en moedigen ouders en voogden ten zeerste aan om een actieve rol te spelen in de onlineactiviteiten en interesses van hun kinderen. Ouders of verzorgers die vaststellen dat hun kind - zonder hun toestemming - zijn of haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunnen hier contact met ons opnemen. Als wij vaststellen dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.
Speciale informatie voor ouders
Het is ons beleid om de wetgeving na te leven wanneer toestemming van een ouder of voogd vereist is om persoonlijke gegevens van kinderen te verzamelen, gebruiken of openbaren. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van kinderen en moedigen ouders en voogden ten zeerste aan om een actieve rol te spelen in de onlineactiviteiten en interesses van hun kinderen.
Ouders of verzorgers die vaststellen dat hun kind - zonder hun toestemming - zijn of haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunnen hier contact met ons opnemen. Als wij vaststellen dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.
Wijzigingen in deze Privacyverklaring Onze Services kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat u daarvan voorafgaand op de hoogte wordt gesteld. We behouden ons daarom het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Wanneer wij deze Privacyverklaring bijwerken, passen wij de datum bovenaan deze Privacyverklaring aan. Wij raden u aan om regelmatig de laatste versie van deze Privacyverklaring te lezen. De nieuwe Privacyverklaring treedt na de bekendmaking ervan onmiddellijk in werking. Als u het niet eens bent met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren aan te passen of overwegen het gebruik van onze Services te staken. Door gebruik te blijven maken van onze Services nadat deze wijzigingen in werking zijn getreden, verklaart u dat u op de hoogte bent gesteld van de Privacyverklaring zoals deze is aangepast, en dat u ermee akkoord gaat.
Wijzigingen in deze Privacyverklaring
Onze Services kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat u daarvan voorafgaand op de hoogte wordt gesteld. We behouden ons daarom het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Wanneer wij deze Privacyverklaring bijwerken, passen wij de datum bovenaan deze Privacyverklaring aan.
Wij raden u aan om regelmatig de laatste versie van deze Privacyverklaring te lezen.
De nieuwe Privacyverklaring treedt na de bekendmaking ervan onmiddellijk in werking. Als u het niet eens bent met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren aan te passen of overwegen het gebruik van onze Services te staken. Door gebruik te blijven maken van onze Services nadat deze wijzigingen in werking zijn getreden, verklaart u dat u op de hoogte bent gesteld van de Privacyverklaring zoals deze is aangepast, en dat u ermee akkoord gaat.
Contact Voor de toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) 2016/679, treedt Philips International B.V. (High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Nederland) op als onze vertegenwoordiger in de Europese Unie. Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, kunt u hier contact opnemen (onder anderen met onze medewerker gegevensbescherming en/of vertegenwoordiger). U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor uw land of regio.
Contact
Voor de toepassing van artikel 27 van Verordening (EU) 2016/679, treedt Philips International B.V. (High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, Nederland) op als onze vertegenwoordiger in de Europese Unie.
Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of over de wijze waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, kunt u hier contact opnemen (onder anderen met onze medewerker gegevensbescherming en/of vertegenwoordiger). U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor uw land of regio.
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