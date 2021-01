Serviceproviders

Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende serviceproviders::

IT- en cloudproviders

Deze serviceproviders leveren de hardware, software, netwerken, opslag, transactieservices en/of gerelateerde technologieën die nodig zijn om de App te laten draaien of de Services te leveren.



Philips eist van haar serviceproviders dat ze uw persoonlijke gegevens voldoende beschermen, op een niveau dat minimaal gelijk is aan het beschermingsniveau dat wij bieden. Wij eisen van onze serviceproviders dat zij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en alleen voor de hierboven genoemde specifieke doeleinden, dat zij slechts de minimale hoeveelheid gegevens gebruiken die nodig is om een specifieke service te leveren en dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens beschermen.



Andere derden

Philips kan ook samenwerken met andere derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden verwerken. Als Philips persoonlijke gegevens deelt met derden die uw persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, zal Philips, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, u op de hoogte brengen en/of om toestemming vragen alvorens uw persoonlijke gegevens te delen. Lees in dit geval de privacyverklaringen van deze derde partijen zorgvuldig door, aangezien zij u daarin informeren over hun privacypraktijken, zoals welke persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij die gegevens gebruiken, verwerken en beschermen.

Philips verkoopt soms een bedrijf of een onderdeel van een bedrijf aan een andere onderneming. Bij een dergelijke eigendomsoverdracht kunnen uw persoonlijke gegevens die rechtstreeks verband houden met het verkochte bedrijf, aan de kopende partij worden overgedragen. Al onze rechten en verplichtingen die in de Privacyverklaring zijn vastgelegd, kunnen door Philips vrijelijk aan elk van de aan ons gelieerde ondernemingen worden toegewezen, in verband met een fusie, overname, herstructurering of verkoop van bedrijfsmiddelen, van rechtswege of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan de aan ons gelieerde ondernemingen, aan rechtsopvolgers of nieuwe eigenaars.

Grensoverschrijdende overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of serviceproviders inhuren. Door van de Services gebruik te maken, gaat u akkoord met de overdracht (voor zover daarvan sprake is) van informatie naar landen buiten uw land van verblijf, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw land. Onder bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsinstanties in die andere landen recht hebben op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen uw persoonlijke gegevens worden overdragen aan serviceproviders of aan ons gelieerde ondernemingen in niet-EER-landen die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden overeenkomstig de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Voor de overdracht van gegevens van de EER naar landen die door de Europese Commissie als niet-adequaat worden beschouwd, zoals de Verenigde Staten, hebben wij passende maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals onze Bindende bedrijfsvoorschriften voor gegevens van klanten, leveranciers en zakelijke partners en/of standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor een exemplaar van deze maatregelen klikt u op de volgende link of neemt u contact met ons op via privacy@philips.com.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is gezien het/de doeleinde(n) waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij gebruiken onder andere de volgende criteria om de bewaarperiode te bepalen: (i) de duur waarvoor u de App en Services gebruikt; (ii) of er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn gebonden; en (iii) of het bewaren van de gegevens raadzaam is gezien onze rechtspositie (bijv. in verband met toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken van regelgevende instanties).