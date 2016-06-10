Philips kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving. Dienstverleners Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners: IT- en cloudproviders Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten. Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Andere derde partijen Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door, want hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonlijke gegevens ze verzamelen, hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen. Als Philips persoonlijke gegevens deelt met een derde partij die uw persoonlijke gegevens wil gebruiken voor haar eigen doeleinden, zal Philips u conform de toepasselijke wetgeving hierover informeren en/of om uw toestemming hiervoor vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen. Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze filialen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derde partijen: Derden Deze derden kunnen u hun eigen diensten bieden. Wij delen uw persoonlijke gegevens met Apple Health op uw verzoek en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Internationale overdracht Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, zoals de Verenigde Staten, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door contact op te nemen met [email protected]. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van uw gebruik van de App en Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties). Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Payment These providers handle financial data in relation to online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma. Philips requires these service providers to provide a comparable level of protection of your personal data as Philips provides, to only process your personal for the specific purposes mentioned above, to have access to the minimum amount of data they need to deliver a specific service. If Philips allows a third party to transfer your personal data outside of your geographic region, we will take steps to protect your privacy rights through the use of contractual arrangements or other means, which will provide a comparable level of protection while the information is being processed by our third parties. Philips will disclose personal data only under this privacy notice and/or when required by law. Philips sometimes sells a business or a part of a business to another company. Such a transfer of ownership could include the transfer of your personal data directly related to that business, to the purchasing company. Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie