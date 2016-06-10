Payment
These providers handle financial data in relation to online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma.
Privacyverklaring General Health App
General Health app biedt u inzicht in uw dagelijkse leefstijl en uw algemene gezondheidstoestand; het stelt u in staat de vorderingen die u in de loop der tijd maakt te volgen, het biedt u persoonlijke begeleiding en advies voor extra motivatie en tevens ondersteuning voor het meten, controleren en motiveren van uw gezondheid, activiteit en leefstijl, en biedt andere diensten (Diensten) aan gebruikers over de hele wereld. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te helpen ons privacybeleid te begrijpen als u gebruikmaakt van onze Diensten, zoals welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen, alsmede wat uw persoonlijke rechten zijn.
General Health app maakt gebruik van persoonlijke gegevens die worden verzameld of verwerkt door het Philips-gezondheidshorloge, de Philips-bloeddrukmeter(s), de Philips-personenweegschaal met lichaamsanalyse en de Philips-thermometer (het Apparaat) en/of de mobiele applicatie van General Health app. Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, verzameld of verwerkt door het Apparaat en/of de App, die worden beheerd door of onder het beheer vallen van Koninklijke Philips N.V. of zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (Philips, onze, wij, we of ons). Lees ook onze Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden, waarin de voorwaarden worden beschreven voor het gebruik van onze diensten. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden? Bij het bieden van onze Diensten ontvangen of verzamelen wij persoonlijke gegevens, zoals hieronder uitvoerig beschreven, zoals wanneer u het Apparaat of de App opent, downloadt, installeert of wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten. Wij kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de door u aangevraagde Diensten als daar een contractuele noodzaak voor is; voor het beheren, bieden, verbeteren, aanpassen, ondersteunen en op de markt brengen van onze Diensten als wij daar een rechtmatig belang bij hebben; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van de Diensten. Gevoelige persoonlijke gegevens Voordat wij gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen, stellen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij expliciet om uw toestemming. Deze gegevens omvatten uw lengte en lichaamsgewicht, uw lichaamssamenstelling, calorie-inname; uw bloeddruk (systolisch, diastolisch), hartslag, activiteit en beweging, uw lichaamstemperatuur, vragen over uw levensstijl en uw gezondheidsdoelstellingen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. Gevoelige persoonlijke gegevens Wij verzoeken u geen gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuiging, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) naar ons te sturen of met ons te delen op of via de App, dan wel anderszins aan ons te onthullen.
General Health app maakt gebruik van persoonlijke gegevens die worden verzameld of verwerkt door het Philips-gezondheidshorloge, de Philips-bloeddrukmeter(s), de Philips-personenweegschaal met lichaamsanalyse en de Philips-thermometer (het Apparaat) en/of de mobiele applicatie van General Health app.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, verzameld of verwerkt door het Apparaat en/of de App, die worden beheerd door of onder het beheer vallen van Koninklijke Philips N.V. of zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (Philips, onze, wij, we of ons).
Lees ook onze Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden, waarin de voorwaarden worden beschreven voor het gebruik van onze diensten.
Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?
Bij het bieden van onze Diensten ontvangen of verzamelen wij persoonlijke gegevens, zoals hieronder uitvoerig beschreven, zoals wanneer u het Apparaat of de App opent, downloadt, installeert of wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten. Wij kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de door u aangevraagde Diensten als daar een contractuele noodzaak voor is; voor het beheren, bieden, verbeteren, aanpassen, ondersteunen en op de markt brengen van onze Diensten als wij daar een rechtmatig belang bij hebben; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van de Diensten.
Gevoelige persoonlijke gegevens
Voordat wij gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen, stellen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij expliciet om uw toestemming. Deze gegevens omvatten uw lengte en lichaamsgewicht, uw lichaamssamenstelling, calorie-inname; uw bloeddruk (systolisch, diastolisch), hartslag, activiteit en beweging, uw lichaamstemperatuur, vragen over uw levensstijl en uw gezondheidsdoelstellingen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.
Gevoelige persoonlijke gegevens
Wij verzoeken u geen gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuiging, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) naar ons te sturen of met ons te delen op of via de App, dan wel anderszins aan ons te onthullen.
Accountgegevens Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u een account maakt. U kunt op bij App aanmelden met een Mijn Philips-account of e-mailadres. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit uw gebruikersnaam, profielfoto, naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum/leeftijd, land, taal, locatie en wachtwoord.
Accountgegevens
Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u een account maakt. U kunt op bij App aanmelden met een Mijn Philips-account of e-mailadres. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit uw gebruikersnaam, profielfoto, naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum/leeftijd, land, taal, locatie en wachtwoord.
Overige verstrekte gegevens Tot deze gegevens behoren uw lengte, lichaamsgewicht, uw calorie-inname, vragen over uw leefstijl en uw gezondheidsdoelstellingen.
Overige verstrekte gegevens
Tot deze gegevens behoren uw lengte, lichaamsgewicht, uw calorie-inname, vragen over uw leefstijl en uw gezondheidsdoelstellingen.
Apparaatgegevens Tijdens het installeren, openen of gebruiken van het Apparaat kunnen wij apparaatspecifieke gegevens verzamelen. Hieronder valt informatie over uw Apparaat, waaronder het unieke apparaatnummer. Daarnaast verzamelen wij sessie- en gebruiksgegevens, die gerelateerd zijn aan uw gebruik van het Apparaat.
Apparaatgegevens
Tijdens het installeren, openen of gebruiken van het Apparaat kunnen wij apparaatspecifieke gegevens verzamelen. Hieronder valt informatie over uw Apparaat, waaronder het unieke apparaatnummer. Daarnaast verzamelen wij sessie- en gebruiksgegevens, die gerelateerd zijn aan uw gebruik van het Apparaat.
Als u het Philips-gezondheidshorloge gebruikt, registreert het Apparaat de hartslag, de activiteit en de beweging en streamt het deze naar de App. Deze gegevens bestaan onder andere uit een uniek apparaatnummer en sessie- en gebruiksgegevens. Dit zijn gegevens over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten. Als u de Philips-bloedrukmeter(s) gebruikt, registreert het apparaat uw bloeddruk (systolisch, diastolisch) en uw polsslag en streamt deze naar de App. Deze gegevens bestaan onder andere uit een uniek apparaatnummer en sessie- en gebruiksgegevens. Dit zijn gegevens over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten. Als u de Philips-weegschaal met lichaamsanalyse gebruikt, registreert het apparaat uw lichaamsgewicht, uw lichaamssamenstelling en uw profielgegevens (verzameld van de App) en streamt deze naar de App. Deze gegevens bestaan onder andere uit een uniek apparaatnummer en sessie- en gebruiksgegevens. Dit zijn gegevens over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten. Als u de Philips-thermometer gebruikt, registreert het apparaat uw lichaamstemperatuur en streamt deze naar de App. Deze gegevens bestaan onder andere uit een uniek apparaatnummer, sessie- en gebruiksgegevens. Dit zijn gegevens over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten.
Als u het Philips-gezondheidshorloge gebruikt, registreert het Apparaat de hartslag, de activiteit en de beweging en streamt het deze naar de App. Deze gegevens bestaan onder andere uit een uniek apparaatnummer en sessie- en gebruiksgegevens. Dit zijn gegevens over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten.
Als u de Philips-bloedrukmeter(s) gebruikt, registreert het apparaat uw bloeddruk (systolisch, diastolisch) en uw polsslag en streamt deze naar de App. Deze gegevens bestaan onder andere uit een uniek apparaatnummer en sessie- en gebruiksgegevens. Dit zijn gegevens over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten.
Als u de Philips-weegschaal met lichaamsanalyse gebruikt, registreert het apparaat uw lichaamsgewicht, uw lichaamssamenstelling en uw profielgegevens (verzameld van de App) en streamt deze naar de App. Deze gegevens bestaan onder andere uit een uniek apparaatnummer en sessie- en gebruiksgegevens. Dit zijn gegevens over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten.
Als u de Philips-thermometer gebruikt, registreert het apparaat uw lichaamstemperatuur en streamt deze naar de App. Deze gegevens bestaan onder andere uit een uniek apparaatnummer, sessie- en gebruiksgegevens. Dit zijn gegevens over uw gebruik van het Apparaat/de Apparaten.
Cookies Wij gebruiken cookies, tags of soortgelijke technologieën voor het beheren, bieden, verbeteren, begrijpen en aanpassen van onze Diensten. Cookies stellen ons in staat om uw mobiele apparaat te herkennen en uw persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals uw unieke apparaatnummer, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens of informatie over aan diensten gerelateerde prestaties. Dit zijn gegevens over uw gebruik van de App.
Cookies
Wij gebruiken cookies, tags of soortgelijke technologieën voor het beheren, bieden, verbeteren, begrijpen en aanpassen van onze Diensten. Cookies stellen ons in staat om uw mobiele apparaat te herkennen en uw persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals uw unieke apparaatnummer, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens of informatie over aan diensten gerelateerde prestaties. Dit zijn gegevens over uw gebruik van de App.
Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die in deze App worden gebruikt. U vindt die verklaring onder de privacyinstellingen van de App. Transactiegegevens Als u betaalt voor onze Diensten, kunnen wij informatie en bevestigingen ontvangen, zoals betalingsbewijzen, met inbegrip van betalingsbewijzen van app-stores of andere derden die uw betaling verwerken. Klantenservice U kunt ons informatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder uw interactie met Philips en hoe wij contact met u kunnen opnemen zodat wij u klantenondersteuning kunnen bieden. Wij beheren en verrichten onze Diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. We gebruiken uw gegevens ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.
Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die in deze App worden gebruikt. U vindt die verklaring onder de privacyinstellingen van de App.
Transactiegegevens
Als u betaalt voor onze Diensten, kunnen wij informatie en bevestigingen ontvangen, zoals betalingsbewijzen, met inbegrip van betalingsbewijzen van app-stores of andere derden die uw betaling verwerken.
Klantenservice
U kunt ons informatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder uw interactie met Philips en hoe wij contact met u kunnen opnemen zodat wij u klantenondersteuning kunnen bieden. Wij beheren en verrichten onze Diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. We gebruiken uw gegevens ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.
Gecombineerde gegevens Wij kunnen uw persoonlijke gegevens combineren, waaronder accountgegevens en andere door u verstrekte gegevens, apparaatgegevens, cookies, locatiegegevens, gegevens verzameld tijdens uw interacties en het gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en aanverwante producten, IP-adres, cookies, apparaatinformatie, communicatie waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.
Gecombineerde gegevens
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens combineren, waaronder accountgegevens en andere door u verstrekte gegevens, apparaatgegevens, cookies, locatiegegevens, gegevens verzameld tijdens uw interacties en het gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en aanverwante producten, IP-adres, cookies, apparaatinformatie, communicatie waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.
De gecombineerde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om u te voorzien van de Diensten, zoals u inzicht geven in uw dagelijkse leefstijl en in uw algemene gezondheidstoestand, om te volgen welke vorderingen u in de loop der tijd maakt, om u te voorzien van persoonlijke begeleiding en advies voor extra motivatie en ondersteuning voor het meten, controleren en motiveren van uw gezondheid, activiteit en leefstijl, en ons te helpen de content, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, het Apparaat en de Diensten te verbeteren, alsmede nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van promotionele communicatie over Philips-producten, -diensten, -evenementen en -acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens analyseren en combineren. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten. Machtigingen De App kan vragen om uw machtiging voor toegang tot uw telefoon of sensoren (bijv. camera, Wi-Fi, Bluetooth) of andere gegevens (bijv. foto's, agenda, contacten) op uw mobiele apparaat.
De gecombineerde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om u te voorzien van de Diensten, zoals u inzicht geven in uw dagelijkse leefstijl en in uw algemene gezondheidstoestand, om te volgen welke vorderingen u in de loop der tijd maakt, om u te voorzien van persoonlijke begeleiding en advies voor extra motivatie en ondersteuning voor het meten, controleren en motiveren van uw gezondheid, activiteit en leefstijl, en ons te helpen de content, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, het Apparaat en de Diensten te verbeteren, alsmede nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
Als u zich inschrijft voor het ontvangen van promotionele communicatie over Philips-producten, -diensten, -evenementen en -acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens analyseren en combineren. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.
Machtigingen
De App kan vragen om uw machtiging voor toegang tot uw telefoon of sensoren (bijv. camera, Wi-Fi, Bluetooth) of andere gegevens (bijv. foto's, agenda, contacten) op uw mobiele apparaat.
Met wie worden Persoonlijke gegevens gedeeld?
Philips kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving. Dienstverleners Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners: Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten. Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Andere derde partijen Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door, want hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonlijke gegevens ze verzamelen, hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen. Als Philips persoonlijke gegevens deelt met een derde partij die uw persoonlijke gegevens wil gebruiken voor haar eigen doeleinden, zal Philips u conform de toepasselijke wetgeving hierover informeren en/of om uw toestemming hiervoor vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen. Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze filialen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derde partijen: Deze derden kunnen u hun eigen diensten bieden. Wij delen uw persoonlijke gegevens met Apple Health op uw verzoek en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Internationale overdracht Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, zoals de Verenigde Staten, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door contact op te nemen met [email protected]. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van uw gebruik van de App en Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties). Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Philips HealthSuite service Providers These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing. Payment These providers handle financial data in relation to online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma. Philips requires these service providers to provide a comparable level of protection of your personal data as Philips provides, to only process your personal for the specific purposes mentioned above, to have access to the minimum amount of data they need to deliver a specific service. If Philips allows a third party to transfer your personal data outside of your geographic region, we will take steps to protect your privacy rights through the use of contractual arrangements or other means, which will provide a comparable level of protection while the information is being processed by our third parties. Philips will disclose personal data only under this privacy notice and/or when required by law. Philips sometimes sells a business or a part of a business to another company. Such a transfer of ownership could include the transfer of your personal data directly related to that business, to the purchasing company.
Philips kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving.
Dienstverleners
Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners:
Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten.
Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.
Andere derde partijen
Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door, want hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonlijke gegevens ze verzamelen, hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen.
Als Philips persoonlijke gegevens deelt met een derde partij die uw persoonlijke gegevens wil gebruiken voor haar eigen doeleinden, zal Philips u conform de toepasselijke wetgeving hierover informeren en/of om uw toestemming hiervoor vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen.
Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze filialen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende derde partijen:
Deze derden kunnen u hun eigen diensten bieden. Wij delen uw persoonlijke gegevens met Apple Health op uw verzoek en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Internationale overdracht
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.
Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, zoals de Verenigde Staten, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door contact op te nemen met [email protected].
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van uw gebruik van de App en Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.
Philips HealthSuite service Providers
These providers deliver specific services for Philips HealthSuite such ashet berekenen van de hartleeftijd, en coaching (alleen voor Apps die coaching gebruiken). Voor de coaching is soms een derde partij verantwoordelijk. Lees de privacyverklaring van die derde partij indien van toepassing.
Payment
These providers handle financial data in relation to online aankopen en de kosten voor deelname aan een programma.
Philips requires these service providers to provide a comparable level of protection of your personal data as Philips provides, to only process your personal for the specific purposes mentioned above, to have access to the minimum amount of data they need to deliver a specific service.
If Philips allows a third party to transfer your personal data outside of your geographic region, we will take steps to protect your privacy rights through the use of contractual arrangements or other means, which will provide a comparable level of protection while the information is being processed by our third parties.
Philips will disclose personal data only under this privacy notice and/or when required by law.
Philips sometimes sells a business or a part of a business to another company. Such a transfer of ownership could include the transfer of your personal data directly related to that business, to the purchasing company.
Uw keuzen en rechten Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar wilt maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.
Uw keuzen en rechten
Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar wilt maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.
In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonlijke gegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw eigen bescherming kunnen wij alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan uw account, uw e-mailadres of andere accountinformatie die u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij uw verzoek uitvoeren. Wij zullen proberen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Houd er rekening mee dat indien u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze Diensten.
In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonlijke gegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw eigen bescherming kunnen wij alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan uw account, uw e-mailadres of andere accountinformatie die u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij uw verzoek uitvoeren. Wij zullen proberen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen.
Houd er rekening mee dat indien u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze Diensten.
We beschermen uw persoonlijke gegevens
Wij nemen onze plicht om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde wijziging, verlies, misbruik, openbaarmaking of toegang serieus. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.
Wij nemen onze plicht om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde wijziging, verlies, misbruik, openbaarmaking of toegang serieus. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.
Speciale informatie voor ouders
Hoewel de Diensten niet op kinderen zijn gericht, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, is het Philips-beleid om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de onlineactiviteiten en interesses van hun kinderen. Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via [email protected]. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.
Hoewel de Diensten niet op kinderen zijn gericht, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, is het Philips-beleid om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de onlineactiviteiten en interesses van hun kinderen.
Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via [email protected]. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.
Lokale specifieke informatie: privacyrechten in Californië (alleen VS)
Onder California Civil Code sectie 1798.83 mogen onze klanten die woonachtig zijn in Californië ons gratis eens per jaar vragen om informatie over de persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die wij hebben verstrekt aan derden voor direct marketing in het voorafgaande kalenderjaar. Deze informatie omvat, indien van toepassing, een lijst met de categorieën van persoonlijke gegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee wij informatie hebben gedeeld in het voorafgaande jaar. Als u een inwoner bent van Californië en een dergelijk verzoek wilt doen, ga dan naar onze privacywebsite: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Onder California Civil Code sectie 1798.83 mogen onze klanten die woonachtig zijn in Californië ons gratis eens per jaar vragen om informatie over de persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die wij hebben verstrekt aan derden voor direct marketing in het voorafgaande kalenderjaar. Deze informatie omvat, indien van toepassing, een lijst met de categorieën van persoonlijke gegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee wij informatie hebben gedeeld in het voorafgaande jaar. Als u een inwoner bent van Californië en een dergelijk verzoek wilt doen, ga dan naar onze privacywebsite: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Bij het bijwerken van deze Privacyverklaring zullen wij ook de datum boven aan deze Privacyverklaring aanpassen. Wij raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring te bekijken. De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Indien u niet instemt met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze Diensten niet langer te gebruiken. Door onze Diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, verklaart u dat u geïnformeerd bent over de herziene Privacyverklaring en dat u ermee instemt.
Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Bij het bijwerken van deze Privacyverklaring zullen wij ook de datum boven aan deze Privacyverklaring aanpassen.
Wij raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring te bekijken.
De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Indien u niet instemt met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze Diensten niet langer te gebruiken. Door onze Diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, verklaart u dat u geïnformeerd bent over de herziene Privacyverklaring en dat u ermee instemt.
Contact opnemen Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via [email protected]. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio. Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven Nederland
Contact opnemen
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via [email protected]. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.
Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Nederland
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.