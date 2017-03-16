Reinig die
tong

Agenda

's Ochtends: reinig 60 seconden lang

Reinig die tong

Agenda

's Ochtends: reinig 60 seconden lang

Klik

Klik

Spray

Spray

Schraap

Reinigen

Tip: verwijder bacteriën die slechte adem veroorzaken, en die 's nachts actief worden, door 's ochtends als eerste de tong te reinigen.

TongueCare+ bekijken

Poets die
tanden

Agenda

's Ochtends en 's avonds: poets twee minuten lang

Poets die tanden

Agenda

's Ochtends en 's avonds: poets twee minuten lang

Feit: een ontbijt met een hoge zuurgraad kan je glazuur tot wel 45 minuten lang verzwakken nadat je gegeten hebt.

 

Tip: poets voor het ontbijt, en spoel met alcoholvrij mondwater nadat je gegeten hebt.

Bekijk het Philips Sonicare assortiment

Verwijder die
tandplak

Agenda

's Avonds: flos tussen uw tanden

Verwijder die tandplak

Agenda

's Avonds: Flos tussen de tanden

Laden

Vullen

Doel

Richten

Brand

Reinigen

Tip: 40% van elke tand is moeilijk bereikbaar vanwege de naastgelegen tand. Verwijder tandplak tussen de tanden voordat je gaat poetsen, zodat de tandpasta goed zijn werk kan doen.

Vervang die
opzetborstel

Agenda

Iedere 3 maanden

Vervang die opzetborstel

Agenda

Iedere 3 maanden

Feit: wanneer je borstelharen slijten, verwijderen ze minder tandplak.

 

Tip: als de blauwe memo-borstelharen vervagen voordat je de opzetborstel drie maanden hebt gebruikt, is het tijd om hem te vervangen.

Het assortiment bekijken

Zorg voor een
stralende lach

Locatie

Op kantoor of thuis

Zorg voor wittere tanden, en een stralende lach

Locatie

Op kantoor of thuis

Feit: meer dan vier miljoen gebruikers hebben een stralende lach en wittere tanden verkregen met Philips Zoom!

 

Tip: heb je binnenkort een speciale gelegenheid? Wittere tanden geven je een stralende lach en meer zelfvertrouwen.

Bekijk het Philips Zoom! assortiment

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
Terug naar boven

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.