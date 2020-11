Er is geen elektriciteit nodig. Pedaalbeweging drijft de console aan

Dankzij het zelfgenererende vermogen kan de 4.0 R vrijwel overal in commerciële of paramedische faciliteiten worden geplaatst. Deze energiebesparende functie voldoet ook aan UL in de Verenigde Staten en aan de Europese normen CE en EN957, voor milieubewuste bedrijven.