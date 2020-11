Vereenvoudig vergaderingen met FailOver voor vergaderen op afstand

Met FailOver vereenvoudigt u uw presentaties en videovergaderingen. Wanneer een vergader- of conferentieruimte niet in gebruik is, kan achtergrondcontent worden uitgevoerd vanaf elke willekeurige ingangsbron. Als de vergadering begint en u een presentatie of uw scherm moet delen, sluit u gewoon uw computer aan waarna het scherm automatisch de ingangen schakelt en laat zien wat er op uw scherm staat, zonder handmatig de ingangen te hoeven omschakelen.