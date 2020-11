Meer eigen regie met zelfmanagement

De eerste patiënten maken nu kennis met Engage. “Een kleine groep, want we willen het zorgvuldig introduceren. Dat is niet alleen voor de patiënt, maar ook voor ons als zorgorganisatie belangrijk. We moeten er allebei onze weg in leren te vinden. Een eerste groep poh’ers is hier nu mee bezig en monitort hoe de patiënten het gebruik van Engage ervaren. In eerste instantie kunnen die patiënten via een chatfunctie met de poh’er praten. Ze kunnen data delen - van een insuline- of bloeddrukmeting bijvoorbeeld - en direct vragen stellen zonder in de wacht te hoeven staan. En ze stellen met de zorgverlener doelen vast in Engage, waarvan ze de voortgang kunnen volgen in een handig overzicht.”



De ambitie reikt verder. Nijkerk wil Engage gaandeweg aanbieden aan de totale patiëntenpopulatie in haar werkregio. Moes: “Door data van patiëntgroepen te verzamelen, wordt het mogelijk populatiegerichte zorg te bieden. Nijkerk biedt daarvoor een uniek uitgangspunt, omdat alle zorgaanbieders - ook buiten de zorggroep en ook in de tweede lijn - al gewend zijn aan samenwerking. Engage stelt ons in staat heel praktisch gegevens te delen en dus veel effectiever samen te werken.”



Gezamenlijke verantwoordelijkheid Zover is het op dit moment nog niet. “Als de betrokken poh’s het systeem goed onder de knie hebben, gaan we het in eerste instantie toepassen voor de ketenzorg, voor patiënten met diabetes, astma/COPD en cardiovasculair risicomanagement, en voor de ouderenzorg”, zegt Moes. “Een voordeel hierbij is dat we in Nijkerk voorloper zijn op het gebied van persoonsgerichte zorg. Patiënten zijn er dus al aan gewend om mee te denken en eigen regie te nemen in hun zorg. Natuurlijk vereist gebruik van Engage enige digitale vaardigheid van patiënten. We zijn dan ook met Philips in gesprek over hoe we hen hierin het best kunnen begeleiden, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”’