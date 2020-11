Innovaties op het gebied van pediatrische radiologie bij het Phoenix Children's Hospital

Te midden van de talloze uitdagingen waar pediatrische zorgverleners mee worden geconfronteerd, bieden strategische partnerschappen nieuwe en innovatieve kansen op het gebied van beeldvorming en het ontwerpen van nieuwe zorgmodellen.

Ongeveer 10 jaar geleden ging het Phoenix Children's Hospital een langdurige samenwerking aan met Philips, die begin 2017 werd omgezet in een langdurige strategische samenwerkingsovereenkomst. Deze 15 jaar durende overeenkomst is voor Philips een unieke samenwerking met een zelfstandig kinderziekenhuis, dat bestaat uit beeldvormingssystemen, patiëntbewaking, klinische informatica en een breed scala aan klinische en zakelijke consultancydiensten. Met de nieuwste innovaties van Philips binnen handbereik beschikt het Phoenix Children's Hospital over het strategisch inzicht van een moderne zorgleverancier, en kan zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit worden geleverd.

Het Phoenix Children's Hospital en Philips hebben samen nieuwe doseringsprotocollen voor hun beeldvormingsapparatuur ontworpen en getest. Deze zijn aangepast voor kinderen en geschikt gemaakt voor bepaalde leeftijdsgroepen of een bepaald orgaan. De onderzoeken en technologieën op het gebied van dosisbeheer maken gebruik van iteratieve CT-reconstructietechnieken en spectrale multi-energie CT in combinatie met specifieke pediatrische CT- en MRI-protocollen, en worden nu wereldwijd toegepast in de apparatuur die Philips levert.

"Bij het Phoenix Children's Hospital richten we ons op vooruitgang, en staan we niet stil na wat we gisteren of de afgelopen maand hebben bereikt," aldus Dianna Bardo, kinderradioloog bij het Phoenix Children's Hospital. "Dingen die we eigenlijk wilden bereiken bij volwassenen, proberen we nu ook te bereiken bij kinderen."

Het doel van het Phoenix Children's Hospital was om technologie in te zetten voor het 'uitbouwen van hoogwaardige medische zorgverlening' en het innoveren van diagnostiek. De introductie van nieuwe technologieën speelt een belangrijke rol in de mogelijkheden van het ziekenhuis op het gebied van onderzoek, en ondersteunt het klinisch personeel. Zo wordt een omgeving gevormd waar technologie de drijvende kracht is achter innovatie, terwijl systematische verspilling en inefficiëntie worden verminderd.

"De combinatie van onze technologische ontwikkelingen, de nieuwe innovaties en onze softwareontwikkelingen geeft ons inzicht in onze gegevens zodat op elk niveau zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt," aldus dr. Towbin. "We zijn nu in staat om anatomische verbanden te begrijpen, betere diagnoses te stellen en nieuwe informatie te verkrijgen die we voorheen niet hadden. Dat is een enorme verbetering voor ons als radiologieafdeling, waardoor we aan kinderen zorg kunnen leveren van het hoogste niveau."