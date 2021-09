Het eenvoudige antwoord is dat wij u vrijwel overal financiering kunnen bieden. Het interne Philips-team van financieringsexperts voor de zorg werkt samen met een uitgebreid wereldwijd netwerk van financiële partners die actief zijn in 17 regio's over de hele wereld, waaronder Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika, Azië/Oceanië, Midden-Oosten, Turkije en het Indiase subcontinent. We hebben onlangs ons netwerk van financiële partners uitgebreid om zorgverleners en externe Philips-partners overal te kunnen ondersteunen.