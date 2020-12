Stelt u zich een apparaat voor waarmee artsen tijdens een operatie de vitale waarden van de patiënt kunnen bewaken en reageren op veranderingen, zonder de procedure of de patiënt uit het oog te verliezen. Wij hebben onze verbeelding laten werken.



Door baanbrekende technologieën van Google te verbinden met Philips IntelliVue-oplossingen simuleerden we een eerste 'proof of concept' voor de naadloze integratie van de vitale waarden van een patiënt in Google Glass.



De mogelijkheden?

Artsen kunnen zo op een nieuwe manier direct de benodigde informatie verkrijgen. Onze 'proof of concept' is ontwikkeld in samenwerking met Accenture en laat zien hoe artsen kunnen profiteren van handsfree, spraakgestuurde toegang tot kritieke gegevens in de operatiekamer of elders in het ziekenhuis.

Het Google Glass IntelliVue Solutions-concept is een belangrijke mijlpaal in ons onderzoek naar nieuwe technologieën en hoe deze kunnen worden gebruikt in de gezondheidszorg ter verbetering van de patiëntenzorg.

Ontvang updates van Philips en de toekomst van de gezondheidszorg