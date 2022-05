Bewaking op afstand



Bewaking op afstand is van cruciaal belang voor de betrokkenheid van de patiënt. De interoperabiliteit van HealthSuite ondersteunt meerdere samenwerkingstoepassingen die de communicatie tussen zorgverleners en patiënten makkelijker maken (d.w.z. waarschuwingen voor artsen, telezorgconsulten, zelfrapporterende onderzoeken, enz.). Onze diensten bieden ondersteuning bij het opzetten van klinische studies zonder locatie, wat resulteert in meer medisch vertrouwen van de patiënt waarbij interventies in gang worden gezet wanneer dat nodig is.