Volgens Dr. Gellée voert het ziekenhuis met de MR 5300 gemiddeld vier onderzoeken per uur uit, bij in totaal ongeveer 40-45 patiënten per dag. De onderzoeken worden bestudeerd door circa 50 radiologen in de regio Bordeaux. Dr. Gellée is vooral tevreden over de beeldkwaliteit van het MR-systeem."Ik beschik nu over een hoger beeldcontrast en meer anatomische precisie dan voorheen,” zegt ze. "Als ik de keuze heb, vraag ik om onderzoeken met dit systeem, want het geeft een betere anatomische beeldkwaliteit. Bij onderzoek van de knie kan ik bijvoorbeeld hoogwaardige beelden van de meniscus maken. Ik vind de beelden er net zo mooi uitzien als met 3T."