HealthSuite-oplossingen

Oplossingen die voldoen aan uw huidige behoeften en tegelijkertijd de basis leggen voor toekomstige groei



HealthSuite maakt gebruik van cloudgebaseerde platformmogelijkheden om een reeks zorgruimten met elkaar te verbinden. Onze modulaire aanpak stelt ons in staat om flexibele oplossingen en services te bieden om aan specifieke behoeften te voldoen of specifieke trajecten te ondersteunen via een open, interoperabel platform dat eenvoudiger te implementeren, installeren, onderhouden en gebruiken is. We hebben deze oplossing ontworpen om u te helpen gegevens en inzichten naadloos over het hele zorgcontinuüm te gebruiken.