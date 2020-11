Eerstelijnszorg in 2020: een vooruitblik

“Voetbaltrainers hoor je weleens zeggen: alles of niets! Ik denk dat deze woorden ook in bepaalde opzichten gelden voor de eerste lijn in het nieuwe jaar. Het is essentieel dat partijen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg regionale collectieven gaan vormen en intensiever samenwerken. Alleen op die manier kan de eerste lijn zich ontwikkelen tot hét aanspreekpunt voor de andere relevante zorgpartijen in het veld. Dit is noodzakelijk om de doelen uit de Hoofdlijnakkoorden te halen. Het motto voor 2020 is: samenwerken, samenwerken, samenwerken.

Momentum

Naar een Chinees gezegde: tien jaar geleden was het beste moment om te gaan samenwerken, het een na beste moment is nu. Zorggroepen moeten in 2020 laten zien wat ze waard zijn en de regie pakken. Laat de eerste lijn dit momentum lopen, dan zou bijvoorbeeld het geduld van zorgverzekeraars op kunnen raken en gaan ziekenhuizen delen van de zorg overnemen. Of de zorgconsument gaat zelf keuzes maken, zodat de eerste lijn achterop komt te lopen.

Eerstelijnszorg

De sleutel ligt bij de eerstelijnszorg. De burger is ingeschreven bij de huisarts. Dat stelt de eerste lijn al in staat om klaar te staan wanneer ziekenhuiszorg moet worden overgenomen. Tegelijkertijd is deze beweging alleen mogelijk als meer mensen dankzij zelfmanagement thuis blijven in plaats van dat ze de huisarts bezoeken. Voor dit alles is een regionaal platform voor digitale zorg nodig, want met puntoplossingen loop je uiteindelijk vast.

Domein-overstijgend

Een open regionaal platform zal volgens mij niet voortkomen uit het HIS, ZIS of EPD, want de meeste daarvan hebben destijds geen architectuur gekregen die het toelaat de slag naar een open platform te maken. Er zal een nieuwe visie moeten komen: een visie waarmee de soms wel honderd applicaties in een regio op een en dezelfde plek terechtkomen. Dat is een voorwaarde om domein-overstijgend te gaan samenwerken.”