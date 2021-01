Interoperabiliteit

“Waar het al vaak mis gaat, is dat systemen lang niet altijd met elkaar communiceren”, vult Bas aan. “In de loop der jaren zijn er in een ziekenhuis verschillende systemen in gebruik genomen die allerlei losse processen en afdelingen ondersteunen. Maar als je echt efficiënter wil gaan werken met behulp van technologie, dan moeten die systemen ook samenwerken – ofwel interoperabel zijn.”



“Nu komt het nog te vaak voor dat er binnen hetzelfde ziekenhuis verschillende systemen zijn waar informatie over patiënten in te vinden is - en dat zorgverleners deze informatie handmatig moeten overnemen. De informatie-uitwisseling tussen verschillende instellingen is vaak nog een grotere uitdaging en leunt anno 2021 nog altijd voor een deel op technologieën als CD-ROM en fax.”



Overigens is het niet overal in het ziekenhuis zo: technologische innovaties vinden sneller hun weg naar de praktijk als ze de behandeling van patiënten ten goede komen, aldus Roderick: “Op chirurgisch gebied zie je dat er in korte tijd veel is veranderd. Kijk maar eens naar ontwikkelingen op het gebied van minimaal invasieve chirurgie. Maar als je als jonge arts met vrienden praat die in het bedrijfsleven werken en hoort hoe hard het bijvoorbeeld in andere sectoren gaat op het gebied van IT en technologie, dan kan merk je wel een groot verschil met de zorgsector.”