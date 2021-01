Blogpost: Zeven innovaties die radiologie verbeteren

Misschien wel de grootste uitdaging binnen radiologie is het complexe web van workflows. Is digitalisering de oplossing? Kees Wesdorp, Chief Business Leader Precision Diagnosis bij Philips, bespreekt zeven innovaties in de radiologieworkflow die de efficiëntie en kwaliteit van zorg verbeteren.



Lees het artikel hier: Seven innovations in radiology workflow that are improving efficiency and quality of care.