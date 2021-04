Nationale COVID-19 Chest Imaging Database in Groot-Brittannië

Het consortium van Cheshire en Merseyside werkte samen met Philips om te helpen bij het mogelijk maken van toegang tot de beeldgegevens van de hele regio via één enkele hub. De geavanceerde data-integratieoplossing voor radiologie van Philips, Philips Global worklist, is gebruikt om eenvoudige integratie mogelijk te maken met de veilige centrale SMART-box-server van de NCIDD die nodig is om gegevensverzameling, -beheer en -de-identificatie op grote schaal te ondersteunen en die meerdere proeven/onderzoeksprojecten tegelijkertijd kan faciliteren.



"Een van de bevindingen aan het einde van dit project zal zeker zijn dat de aandacht moet worden gericht op regionale hubs die in staat zijn om de gegevens te coördineren en beter te centraliseren, een hub net als Cheshire en Merseyside", aldus Prof Mark-Halling Brown, Head of Scientific Computing bij Royal Surrey NHS Foundation Trust. "Het kan vele maanden of zelfs jaren duren om SMART-boxes op te zetten bij individuele trusts, dus dit regionaal doen is de enige manier om nationaal op te schalen."



"In de meeste regionale ziekenhuizen worden gemiddeld 250.000 tot 350.000 beeldvormingsonderzoeken per jaar afgenomen", zegt Steve Sparks, Professional Services Manager Radiology Informatics bij Philips UK&I. "Met een enkele regionale SMART-box hebben we toegang kunnen krijgen tot de beelden van de 13 trusts binnen het consortium van Cheshire en Merseyside."