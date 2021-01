Holistisch beeld van patiënten

Digitale transformatie

“Philips heeft een digitale transformatie doorgemaakt”, benadrukt Verdonck. “Het belang van data en data-uitwisseling is enorm toegenomen. Hierbij zien wij een belangrijke rol voor population health management, in de industrie al een bekende term. De kern voor zorgverleners is om niet alleen naar individuele patiënten te kijken, maar naar groepen met soortgelijke gezondheidskenmerken. Uit die groepen kunnen zorgverleners met data overeenkomstige gezondheidsfactoren destilleren, als basis om de zorg voor hen te optimaliseren. In de eerste laag gaat het om zaken als leeftijd en ziektebeelden, maar je kunt het ook verder uitwerken. De persoon met diabetes die netjes iedere drie maanden op controle komt versus de persoon met diabetes die hierin minder trouw is en die ook andere ziektes heeft bijvoorbeeld. En een huisartspraktijk heeft als geen ander zicht op de gezondheid van patiënt én behoeftes van de lokale patiëntpopulatie.”



Integraal beeld

Verdonck zegt in te schatten dat veel huisartsen dit al doen op basis van ervaring en intuïtie. “Maar soms verwijzen ze nog te vroeg of te laat”, zegt hij, “en ze weten ook niet altijd of de behandeling aanslaat die na verwijzing volgt. Ketenzorg – bijvoorbeeld voor diabetes en astma/COPD – is een stap in de goede richting. Maar veel patiëntproblematiek valt daar niet onder en wordt nog niet geoptimaliseerd. De huisarts weet nog niet of verwijzing naar bijvoorbeeld de ggz of de fysiotherapeut de juiste keuze is.”



Natuurlijk kan de dokter zich hierin verder ontwikkelen door andere vormen van ketenzorg op te pakken. Maar dat is een benadering die toch tot kritiek leidt, stelt Verdonck, omdat die niet de gehele problematiek van de patiënt overziet. Zeker voor mensen met meerdere aandoeningen is het belangrijk een meer holistische kijk op hun gezondheid te hanteren in plaats van puur ziektespecifiek. “Je sluit de patiënt niet op in een keten, maar sluit aan bij de holistische blik die de huisarts ook heeft.”