Gebruik Lumify om complicaties in cosmetische chirurgie te voorkomen

Leonie Schelke promoveerde zelfs op het onderwerp. Het idee verspreidde zich de afgelopen jaren als een olievlek in de wereld van de cosmetische chirurgie. Decates: "Dr. Arthur Swift, een internationale autoriteit op dit gebied, kreeg een vraag op het grootste cosmetische congres ter wereld: on a scale of one to ten, how important is ultrasound? Zijn antwoord: twelve."



Niet snel genoeg

In een paar jaar is het gebruik van echografie in de cosmetische chirurgie enorm toegenomen. Maar nog niet snel genoeg, vindt Decates: "Mensen zijn in het begin vaak sceptisch over het idee. Maar als je het ziet, dan snap je niet waarom je het nog niet eerder hebt gedaan. We zouden het een stuk minder druk hebben op ons spreekuur als onze collega’s ook gebruik zouden maken van echografie.



Bovendien krijgen we hele nieuwe inzichten over ons vak. Bij mannen worden weleens fillers ingebracht bij de kauwspieren, om de kaken hoekiger te maken. Dankzij echografie zagen we dat de filler zich eigenlijk heel anders verspreidde over de kaak dan we tot nu toe dachten."





De Philips Lumify is volgens beide artsen het perfecte systeem om echografie toe te passen in de cosmetische praktijk: "Het apparaat is klein, handzaam en betaalbaar, en je kunt er alles mee zien waar je tijdens een cosmetische behandeling behoefte aan hebt."