Erasmus MC: "Philips PACS/VNA doorbreekt silo's en verbetert workflows"

Simon Vermeer, CIO van het Erasmus MC: "We proberen ons IT-landschap te integreren en te consolideren. Dat is hard nodig, want IT-landschappen in ziekenhuizen zijn over het algemeen vrij complex en groot, zeker in een universitair medisch ziekenhuis als het Erasmus Medisch Centrum."



"Daarnaast proberen we in onze omgeving ook verbinding te maken met externe partners, zorgverleners, maar ook met patiënten. Met het Philips-platform hebben we echt het platform neergezet dat ons helpt om silo's te overwinnen. Ik vind het een mooie geïntegreerde oplossing die geïntegreerde processen ondersteunt."



Een visie voor de toekomst

Zowel Philips als het Erasmus MC hadden hetzelfde doel voor ogen, waardoor de samenwerking soepel verliep, aldus Jan-Jaap Visser, CMIO en radioloog bij het Erasmus MC partijen: "Om AI-toepassingen in de toekomst te kunnen gebruiken - en dat willen we zeker doen - hebben we klinische validatie nodig, maar ook naadloze integratie en workflow."