Een automatische externe defibrillator (AED) is een apparaat dat iemands hart controleert en een elektrische schok toedient als het hart niet meer normaal klopt.

Als iemand plotseling in elkaar zakt, kan hij of zij getroffen zijn door een acute hartstilstand. Een acute hartstilstand is zeer ernstig. Het betekent dat het hart van de betreffende persoon geen bloed meer rondpompt en dat diegene snel hulp nodig heeft.

Het belangrijkste onderdeel van de behandeling van een acute hartstilstand is de toediening van een snelle schok aan het hart, defibrillatie genoemd. Met behulp van een automatische externe defibrillator (AED) kunnen gewone mensen snel defibrillatie toepassen.

Hoewel we aanraden om iedereen training te geven in reanimatie en het gebruik van een AED, zijn AED's zo ontworpen dat ze u door het proces begeleiden, zelfs als u geen training hebt gehad. Het apparaat stelt vast of een schok nodig is en als dat het geval is, legt een rustige, duidelijke stem precies uit wat u moet doen. De instructies worden actief aangepast om u op de juiste koers te houden. Intelligente sensoren beoordelen de situatie en passen automatisch de juiste schok toe op het juiste moment, nauwkeurig afgestemd op de man, de vrouw of het kind in kwestie.