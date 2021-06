Spoedeisende hulp Adrz vangt piekdruktes op door slimmer samenwerken

De stuurgroep en de Philips-consultants ontwierpen samen een nieuwe manier van werken om de SEH anders te coördineren. "De triagist heeft nu geen patiëntencontact meer, maar alleen nog maar een coördinerende rol. Ook zetten we alleen nog maar triage in als direct bedding niet meer mogelijk is. Patiënten die niet meteen een bed krijgen, worden nu wel gecontacteerd door een arts of verpleegkundige. Dus zelfs als ze nog even moeten wachten en niet meteen geholpen kunnen worden, is er wel even een luisterend oor. Dat scheelt enorm in de beleving van de patiënt."



Vervolgens zijn alle verpleegkundigen getraind om invulling te kunnen geven aan de nieuwe functieprofielen. De training had tot doel verpleegkundigen in staat te stellen hun rol meer uniform uit te voeren. Daarnaast leerde het team over communicatiestrategieën, om zo hun collega’s effectiever aan te kunnen sturen.



De andere manier van werken zorgde voor een toename van 22% in direct bedding; patiënten die direct vanuit de wachtkamer naar een behandelkamer konden, zonder tussenkomst van een triagemoment in een aparte triageruimte. De tijd die patiënten gemiddeld in de wachtkamer doorbrachten nam met 21% af (van gemiddeld 18,5 minuut naar 14,5 minuut). Ook versnelde de doorlooptijd nog verder met 5 minuten per patiënt.1