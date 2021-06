Een hybride OK opent de deuren naar nieuwe procedures

Imelda Ziekenhuis, Bonheiden België

Het is voor het eerst dat de dienst vaatheelkunde in Imeldaziekenhuis in het Belgische Bonheiden werkt met Philips-technologie. Vaatchirug Dr. Jürgen Verbist vertelt: "We hebben ons uitgebreid georiënteerd. Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven in het voordeel van Philips, is dat we in Best met eigen ogen hebben kunnen zien hoe de apparatuur werkt. Daar werd ons duidelijk dat er heel goed is nagedacht over gebruiksgemak, maar ook over het innovatieve aspect. Over een paar jaar zijn er weer nieuwe mogelijkheden en is het belangrijk dat daar al op wordt voorgesorteerd."

Een belangrijk voordeel voor ons ik ook de hoge beeldkwaliteit van Azurion. Dr Verbist: "Het is bovendien eenvoudiger om een foto te maken van een bloedvat dat al eerder in beeld is gebracht. Je kunt met de Flexarm automatisch terug naar eender welke positie waarvan beelden opgenomen zijn. "