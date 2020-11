Retourneren

Als je een nieuw elektronisch apparaat hebt gekocht in onze online shop kun je je oude (vergelijkbare) apparaat bij ons in leveren zodat wij deze volgens wettelijke regels kunnen recyclen.

Je kan je oude apparaat opsturen naar ons via een UPS afleverpunt bij jou in de buurt. Je kan natuurlijk ook je apparaat inleveren bij de milieustraat in je gemeente, je kan het dichtstbijzijnde inzamelpunt vinden via deze website. https://www.wecycle.nl/nl-nl/inleverpunt-zoeken

Als je je oude apparaat wil opsturen moet je de volgende voorwaarden in acht nemen: