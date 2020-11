Je kunt de status van je bestelling gemakkelijk zelf volgen. Klik

hier om je bestelling op te vragen. Vul je bestelnummer en e-mailadres in en klik op ‘bestelling zoeken’.

Jouw bestelling kan verschillende statussen hebben. Zie hieronder een overzicht van de verschillende statussen:

• Payment in progress (betaling in behandeling): Je betaling wordt verwerkt. Je ontvangt je orderbevestiging per e-mail als je betaling is verwerkt

• Payment amount reserverd (betaling ontvangen): Je betaling is ontvangen en je bestelling wordt verwerkt. Dit kan tot één werkdag duren

• Order created (bestelling verwerkt): Je bestelling is verwerkt. Je ontvangt een e-mail bevestiging zodra je bestelling wordt verzonden

• Completed (bestelling verzonden): Je bestelling is verzonden. Je ontvangt je factuur per e-mail

• Order cancelled (order geannuleerd): Er is een probleem met je bestelling en deze is geannuleerd. Je ontvangt een e-mail met meer informatie