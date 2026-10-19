Mijn Philips-espressomachine geeft aan dat ik hem moet ontkalken nadat ik mijn AquaClean-filter heb geïnstalleerd
Er zijn een aantal redenen waarom je Philips-espressomachine aangeeft dat je de machine moet ontkalken nadat je het AquaClean-filter hebt geïnstalleerd. Zie hieronder voor de mogelijke oplossingen. Let op: Ook als je al een AquaClean-waterfilter gebruikt, moet je je machine na 8 filtercycli op een bepaald moment ontkalken.
Wanneer het AquaClean-filterpictogram oranje begint te knipperen, betekent dit dat je het filter moet vervangen. Zolang het lampje knippert, kun je het filter vervangen zonder eerst de machine te ontkalken. Als je het AquaClean-waterfilter niet vervangt, gaat het oranje lampje na verloop van tijd uit. In dat geval moet je de machine ontkalken voordat je een nieuw waterfilter installeert. De machine moet kalkvrij zijn voordat je het AquaClean-filter gaat gebruiken.
Nadat je het AquaClean-filter hebt geïnstalleerd en geactiveerd, wordt het AquaClean-lampje blauw om te bevestigen dat het AquaClean-waterfilter actief is.
Als het AquaClean-lampje niet blauw is, betekent dit dat het filter niet actief is en dat je het moet installeren en activeren. Volg hiervoor onderstaande stappen of bekijk onze video:
1. Schud het filter gedurende 5 seconden. 2. Dompel het filter ondersteboven in een kan met koud water, schud het filter en druk het een beetje in, en wacht tot er geen luchtbellen meer uit komen. 3. Het filter is nu klaar voor gebruik en kan in het waterreservoir worden geplaatst 4. Schakel de machine in. 5. Plaats het filter verticaal op de filteraansluiting in het waterreservoir. Druk het filter omlaag tot het laagst mogelijke punt 6. Vul het waterreservoir met schoon water tot de MAX-aanduiding en plaats het reservoir terug in het apparaat 7. Houd het AquaClean-filterpictogram 3 seconden ingedrukt tot de lampjes beginnen te knipperen 8. Plaats een kom onder de heetwatertuit en druk op Start. Er komt wat warm water uit de machine. 9. Zodra dit proces is voltooid, wordt het AquaClean-filterlampje blauw, wat aangeeft dat het AquaClean-waterfilter is geactiveerd.
Hebben deze oplossingen het probleem niet opgelost? Neem dan contact met ons op voor meer hulp.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:EP2333/40, EP3324/40, EP3347/90. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›