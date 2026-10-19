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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-espressomachine geeft aan dat ik hem moet ontkalken nadat ik mijn AquaClean-filter heb geïnstalleerd

Er zijn een aantal redenen waarom je Philips-espressomachine aangeeft dat je de machine moet ontkalken nadat je het AquaClean-filter hebt geïnstalleerd. Zie hieronder voor de mogelijke oplossingen. Let op: Ook als je al een AquaClean-waterfilter gebruikt, moet je je machine na 8 filtercycli op een bepaald moment ontkalken.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: EP2333/40, EP3324/40, EP3347/90. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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