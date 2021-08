Mijn Philips Sonicare-tandenborstel maakt een hard geluid

Philips Sonicare-tandenborstels maken gebruik van krachtige trillingen die tot wel 62.000 poetsbewegingen per minuut produceren. Het geluid is luider dan bij een handtandenborstel zonder trillingen. Als dit uw eerste elektrische tandenborstel is, kan het even duren voordat u gewend bent aan elektrisch poetsen.



Als u het geluidsniveau abnormaal vindt, volg dan onze tips voor probleemoplossing of bekijk onderstaande video om dit probleem op te lossen.