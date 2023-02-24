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Philips-ondersteuning

Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van mijn Philips-epilator

Bij het epileren wordt het haar bij de wortel uitgetrokken. Sommige effecten zoals jeuk, roodheid of een strak voelende huid na het epileren zijn normaal bij gebruik van de Philips-epilator, vooral als u een gevoelige huid hebt. U kunt ook bultjes op uw huid zien of een branderig gevoel ervaren. Dit verdwijnt na verloop van tijd en u hoeft zich geen zorgen te maken.

Probeer de onderstaande tips om deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen of bekijk de onderstaande video over het juiste gebruik van de epilator op een droge huid. Als de huidirritatie langer dan drie dagen aanhoudt, adviseren we u een arts te raadplegen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRE247/00, BRE237/00, BRE229/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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