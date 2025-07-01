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Streamium Draadloos muziekcentrum en muziekstation
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
WACS7000/51
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Alles (3)
Ondersteunt mijn Philips Streamium Windows Vista?
Compatibele USB-apparaten voor massaopslag.
WAS700 instellen om verbinding te maken met de WAC7000 in de infrastructuurmodus.
Ik kan de WAS7000 niet aansluiten op het Center WAC5.
Stations zijn niet gesynchroniseerd als ik muziek uitzendt.
Er is een pauze tussen tracks op mijn Philips-apparaat.
Bestanden geript op mijn Philips-apparaat zijn verdwenen.