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Niet meer leverbaar
WACS7000/51
De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.
De Music Follows Me-functie geeft u de mogelijkheid om uw favoriete muziek van de ene kamer naar de andere te brengen zonder dat u het nummer opnieuw hoeft te zoeken of af te spelen. Met een simpele druk op de knop zal uw favoriete nummer u overal in huis achtervolgen.
Universal Plug & Play is een toonaangevende technologie waarmee u verbinding kunt maken met elk willekeurig apparaat dat geschikt is voor Universal Plug & Play voor het ontvangen en verzenden van muziek. Het Wireless Music Center maakt gebruik van Universal Plug & Play zodat op een eenvoudige standaardmanier verbinding kan worden gemaakt met andere apparaten die geschikt zijn voor Universal Plug & Play. U kunt uw Wireless Music Center eenvoudig aansluiten op andere media-apparaten voor het ontvangen en overzetten van content.
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3.2
van 5
17
Reviews & awards
Scott168
13/06/2013
Nederland
uitstekend product
Voldoet volledig aan de verwachtingen, onthaard als de beste.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station
nolle
20/05/2012
België
heel goede eigenschappen
Prima met de mogelijkheden die het toestel aanbied.Leuk met de internet mogelijkheden en de hard disk die het mogelijk maakt om je eigen afspeellijsten te maken.Kortom een aanrader
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Draadloos Music Center en Music Station
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Draadloos Music Center en Music Station
04/05/2021
España
Fué un producto muy innovador en su día
Excelente experiencia musical, con música a donde ibas dentro del hogar mediante streaming, buena capacidad del disco duro y el software de gestión de contenidos, Eso sí genial, mientras funcionó
Voordelen
Producto innovador. Cliente /Servidor de contenidos musicales
Nadelen
El abandono por parte de Philips en relación al servicio técnico y actualizaciónes
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite
Datum gebruik 2019-05-04
Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite
Datum gebruik 2019-05-04