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Niet meer leverbaar

StreamiumDraadloos muziekcentrum en muziekstation

WACS7000/51

3.2

| (17) Reviews & awards

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Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

Music Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis

Music Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis

De Music Follows Me-functie geeft u de mogelijkheid om uw favoriete muziek van de ene kamer naar de andere te brengen zonder dat u het nummer opnieuw hoeft te zoeken of af te spelen. Met een simpele druk op de knop zal uw favoriete nummer u overal in huis achtervolgen.

Draadloos streamen vanaf een PC via UPnP

Universal Plug & Play is een toonaangevende technologie waarmee u verbinding kunt maken met elk willekeurig apparaat dat geschikt is voor Universal Plug & Play voor het ontvangen en verzenden van muziek. Het Wireless Music Center maakt gebruik van Universal Plug & Play zodat op een eenvoudige standaardmanier verbinding kan worden gemaakt met andere apparaten die geschikt zijn voor Universal Plug & Play. U kunt uw Wireless Music Center eenvoudig aansluiten op andere media-apparaten voor het ontvangen en overzetten van content.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

17

Reviews & awards

13/06/2013

Nederland

Nederland

uitstekend product

Voldoet volledig aan de verwachtingen, onthaard als de beste.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center&Station

20/05/2012

België

België

heel goede eigenschappen

Prima met de mogelijkheden die het toestel aanbied.Leuk met de internet mogelijkheden en de hard disk die het mogelijk maakt om je eigen afspeellijsten te maken.Kortom een aanrader

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Draadloos Music Center en Music Station

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Draadloos Music Center en Music Station

04/05/2021

España

España

Fué un producto muy innovador en su día

Excelente experiencia musical, con música a donde ibas dentro del hogar mediante streaming, buena capacidad del disco duro y el software de gestión de contenidos, Eso sí genial, mientras funcionó

Voordelen

Producto innovador. Cliente /Servidor de contenidos musicales

Nadelen

El abandono por parte de Philips en relación al servicio técnico y actualizaciónes

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite

Datum gebruik 2019-05-04

Deze review is gemaakt voor Streamium WACS7000 Wireless Music Center y Satélite

Datum gebruik 2019-05-04

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