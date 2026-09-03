Wow! Mijn verwachtingen zijn overtroffen door deze Philips Moving sound the Roller. Het geluid is loepzuiver en heel eenvoudig te koppelen via Bluetooth aan je telefoon. Het product weegt iets meer dan 2 kg maar is echt prima te hanteren en meteen ook stabiel. Hoewel ik achteraf gezien liever de zwarte versie had gepakt heeft dit gele model ook wel zijn charmes. Het apparaat is in 4 uur volledig vol en dan kan je er zo'n 24 uur mee doen. In een kwartiertje kan je alweer ruim 3 uur luisteren. Eenvoudig laden met USB-C. Ondanks dat ik dit "per ongeluk" heb aangeschaft ben ik achteraf gezien heel erg blij met deze aankoop.