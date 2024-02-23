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Alle series

  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
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  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
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  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.
  • Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.

Niet meer leverbaar

Draadloze koptelefoon voor over het oor

TAH8507BK/00

4.2

| (5) Reviews & awards

Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.

Of u nu op kantoor bent, thuis werkt of onderweg bent, deze draadloze koptelefoon voor over het oor met microfoon is gemaakt voor zakelijk gebruik. Dankzij de geavanceerde noise canceling worden storende omgevingsgeluiden onderdrukt en kunt u tijdens elke vergadering heldere telefoongesprekken voeren!

Bekijk alle voordelen

Heldere telefoongesprekken. Geweldig geluid.

  • Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

  • Heldere gesprekken. Microfoon

  • Bluetooth multipoint

  • Tot 55 uur afspeeltijd

Slank ontwerp met Noise Canceling Pro

Slank ontwerp met Noise Canceling Pro

Deze lichte draadloze koptelefoons zien er niet alleen geweldig uit, maar zorgen er ook voor dat u zich kunt concentreren. Geavanceerde Noise Canceling Pro (ruisonderdrukking) filtert ongewenste geluiden uit de wereld om u heen uit. De bewustzijnsmodus laat de wereld weer binnen wanneer dat nodig is.

Geweldig geluid uit drivers van 40 mm

Geweldig geluid uit drivers van 40 mm

Perfect afgestelde drivers van 40 mm zorgen voor geweldige details en bas voor elk nummer of elke podcast. Sluit de meegeleverde audiokabel aan voor audio met hoge resolutie van uw favoriete streamingservice. Als u klaar bent, kunt u de hoofdtelefoon veilig opbergen in het harde etui.

Bluetooth-multipoint. Maak verbinding met twee apparaten tegelijk

Bluetooth-multipoint. Maak verbinding met twee apparaten tegelijk

Bekijk een film op uw tablet. Neem een oproep aan op uw telefoon. Met Bluetooth multipoint-connectiviteit kunt u maximaal twee smart-apparaten tegelijkertijd met deze koptelefoon koppelen en daar naar wens tussen schakelen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

5

Reviews & awards

4
3
2

23/02/2024

Nederland

Nederland

Goed geluid en handige afneembare microfoon

Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.

Voordelen

Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon

Nadelen

vrij groot maar zit goed

Deze review is gemaakt voor TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

Deze review is gemaakt voor TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor

Date of Use 2023-01-23

15/02/2024

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Tah8507BK

Jedem würde ich es empfehlen der Interesse daran hat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2023-01-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2023-01-15

10/08/2023

Italia

Italia

Buono

Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.

Voordelen

Audio molto buono

Nadelen

Ricarica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH8507BK Cuffie over ear wireless

Date of Use 2022-07-10

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Voorwaarden

  1. De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.