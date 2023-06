Krijg tot 28 uur afspeeltijd met de oplaadcase

Wilt u niet dagelijks moeten opladen? U hebt 7 uur afspeeltijd en nog eens 21 uur extra uit het kleine oplaadetui. Plaats de oordopjes terug in het etui en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 5 minuten opladen genoeg voor nog een uur. Het etui kan draadloos of via USB-C worden opgeladen.