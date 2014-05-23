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Niet meer leverbaar
Ultralicht + TV-kabel van 6 m
Een lichtgewicht hoofdtelefoon die zeer lang meegaat. Dankzij het verlengsnoer van 6 meter hebt u nog meer bewegingsvrijheid en kunt u zelf bepalen waar u gaat zitten. Bovendien zorgen de Bass Beat-openingen voor een rijk en diep geluid.
Voor op het oor
Zilver
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, diepe bastonen.
Het lichte materiaal dat voor de hoofdband wordt gebruikt
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van uw oor, zodat u met meer plezier en comfort langere tijd kunt luisteren.
3.9
van 5
18
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Dino54
23/05/2014
Deutschland
dieses Produkt erleichtert mein Leben
ich benutze diesen Kopfhörer seit Jahren und hab mittlerweile den 2 dieser Art, ich bin schwerhörig und das Teil erleichtert mir das fernsehen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
EuronicsStadler
09/07/2012
Deutschland
Toller preiswerter TV-Kopfhörer
Der ideale Kopfhörer für das Krankenhaus oder den Campingplatz. Trägt sich angenehm und gut . Im Preis-Leistungsverhältnis mit den manchmal auch etwas teureren Kopfhörern einfach Klasse.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1800 Kabelgebundener Indoor-TV-Kopfhörer
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable