Geavanceerde elektronica weert ongewenste achtergrondgeluiden

De intelligente ruisonderdrukkingstechnologie vergroot het luisterplezier bij lagere volumes in een rumoerige omgeving. De technologie is vooral geschikt om lage frequenties, zoals het geluid van een straaljager, te verwijderen, zodat u in het vliegtuig, de trein of op andere plaatsen van zachte muziek kunt genieten zonder storende achtergrondgeluiden. Er wordt in feite een gelijke, tegengestelde geluidsgolf gemaakt die effectief ongewenst geluid neutraliseert.