Innovatief flexi-cool ontwerp, geïnspireerd door stijlvolle zonnebrillen

Geïnspireerd door hoogwaardige, trendy zonnebrillen, is het hippe oorkussenontwerp van uw hoofdtelefoon op innovatieve wijze verbonden met de hoofdband door een "frame" dat kan worden opgevouwen en met stijl en gemak kan worden gedragen. Net als uw favoriete zonnebril! Hij is zelfs verkrijgbaar in een palet van chique kleuren en patronen voor een leuk accent aan uw outfit… en uw dag.