MusicSeal zorgt ervoor dat u als enige uw muziek hoort

Of u nu luistert naar de scheurende gitaarriffs van een funkmetal-band of de lieflijke sopraanzang van een operadiva, MusicSeal zorgt ervoor dat u met uw CitiScape-hoofdtelefoon uw favoriete muziek kunt beluisteren zonder dat er iemand meeluistert. Met dubbellaagse wanden binnen in de oorschelp en degelijke randen tussen de kussens van de hoofdtelefoon en de behuizing schermt deze innovatieve functie elke beat volledig af. Tegelijkertijd voorkomt MusicSeal dat omgevingsgeluid binnendringt en uw luistergenot verstoort.