Kussens van zacht schuim om uiterst comfortabel te kunnen genieten van uw muziek

Ultrazachte, flexibele kussens passen zich op een comfortabele, zekere manier aan de contouren van uw oren aan en zorgen voor een perfecte afsluiting. Het ontwerp is niet alleen gericht op een optimale pasvorm, ongeacht de vorm van uw hoofd, maar u kunt bovendien lange tijd achter elkaar volledig opgaan in uw muziek. De hoofdtelefoon is zelfs zo comfortabel dat u misschien wel vergeet dat u hem op hebt.