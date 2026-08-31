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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

SHL4400BK/00

Ultralichte hoofdtelefoon

Ongelooflijk licht, ongelofelijk krachtig. De slanke en gestroomlijnde Ultrlite-hoofdtelefoon is ontworpen voor onderweg. De hoofdtelefoon levert kristalhelder geluid en is opvouwbaar, waardoor hij uiterst geschikt is om mee te nemen.

Bekijk alle voordelen

Ultracompact. Helder geluid.

Ultralichte hoofdtelefoon

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Geniet van muziek met een knoopvrije ervaring dankzij een platte kabel

Geniet van muziek met een knoopvrije ervaring dankzij een platte kabel

Een platte kabel zorgt ervoor dat uw hoofdtelefoon niet in de knoop raakt, terwijl de trekontlasting zorgt voor duurzaamheid van de kabel.

Ultralicht en superplat ontwerp

Ultralicht en superplat ontwerp

Ultralicht en superplat ontwerp voor ultiem comfort onderweg.

Plat opvouwbaar voor eenvoudig meenemen

Plat opvouwbaar voor eenvoudig meenemen

Plat opvouwbaar voor eenvoudig meenemen.

Technische specificaties

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