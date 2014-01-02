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Niet meer leverbaar
Krachtig geluid
Profiteer van een krachtig geluid en een krachtige bas dankzij de vermogenscapaciteit van 1000 mW en neodymium-drivers van 32 mm. In combinatie met de draaibare zachte oorschelpen hebt u overal waar u gaat een perfecte luisterervaring.
In DJ-stijl
Rood
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
De afgesloten akoestiek van deze Philips-hoofdtelefoon zorgt voor een goede geluidsisolatie.
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Kroket
02/01/2014
España
excelente
Calidad de sonido 100% y con un diseño brillante! Se adapta perfectamente y son muy comodos!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones
nenni89
15/09/2012
Italia
cuffie da veri intenditori !!!
ciao ! ho comprato questa mattina le cuffie Philips, già conoscevo la qualita e la garanzia dei prodotti Philips. Le cuffie non hanno deluso le attese , infatti, audio perfetto per tutti gli stili di musica !!! Le consiglio a tutti perchè valgono molto di più rispetto al prezzo in commercio ;)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones
Margotte
04/12/2013
España
Es super cómodo y a la vez estético!!!
Me encanta su funcionalidad y comodidad, también el precio es bastante atractivo. Lo recomiendo!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHL3000RD Headband headphones