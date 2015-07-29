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Diep, zuiver basgeluid - altijd
De Philips SHE8105-oortelefoon heeft hoogwaardige drivers voor een diepe bas en een stevige aluminium behuizing voor zuiver geluid. De ovalen geluidsbuisjes garanderen ergonomisch comfort, en de geïntegreerde afstandsbediening maakt schakelen tussen muziek en gesprekken eenvoudig.
8,6 mm drivers/halfgesloten achterkant
Oortelefoon
De behuizing van de hoofdtelefoon is gemaakt van stevig aluminium dat trillingen voorkomt voor de zuiverste geluidsprestaties. Bovendien beschermt het de oortelefoon tegen de slijtage van dagelijks gebruik.
Met het slimme anti-wirwarsysteem houdt u de twee kabels van de hoofdtelefoon netjes bij elkaar, gewoon door het omhoog te schuiven. Geen gedoe meer met kabels die in de knoop zitten!
Deze zachte, maar duurzame en flexibele aansluiting tussen de oortelefoon en de kabel beschermt tegen mogelijke schade door herhaaldelijk buigen.
4.9
van 5
7
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Sara
29/07/2015
Deutschland
Super!
Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen
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Deze review is gemaakt voor SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
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aj1303
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
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Tobias96
25/07/2015
Deutschland
Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..
Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio
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