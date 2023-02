Anti-wirwar

Bij het opbergen van de hoofdtelefoon kunnen de kabels in de war raken als ze niet goed worden opgeborgen. Hierdoor is het lastig de hoofdtelefoon goed op te bergen voor een volgend gebruik. Nu schuift u gewoon de schuif van het anti-wirwarsysteem naar de oortelefoons, zodat de twee bijbehorende kabels netjes bij elkaar blijven. Het risico dat kabels in de war raken wordt zo beperkt.