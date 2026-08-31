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Niet meer leverbaar
SHE3855RG/00
Verkrijgbaar in
Heldere beats, krachtige bas
De stijlvolle Philips Chromz-oordopjes bieden een krachtige bas, comfort en een mooie uitstraling. Met een onder vacuüm gemetalliseerde, matte coating in meerdere kleuropties die passen bij de iPhone 6S.
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
De Philips Chromz-oortelefoon heeft krachtige luidsprekers in een compact ontwerp voor een perfecte pasvorm met helder geluid en krachtige bassen.
Ovale geluidsbuis zorgt voor een ergonomisch comfort door zich aan te passen aan de vorm van uw oor.
Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.
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