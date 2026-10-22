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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon

SHE3850SL/00

Heldere beats, krachtige bas

De stijlvolle Philips MyJam Chromz-oordopjes bieden een krachtige bas, comfort en een mooie uitstraling. Met onder vacuüm gemetalliseerde, matte coating in meerdere kleuropties die passen bij de iPhone 6S.

Bekijk alle voordelen

Hoogwaardige onder vacuüm gemetalliseerde matte afwerking

Heldere beats, krachtige bas

  • Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

Perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid

Perfecte pasvorm reduceert omgevingsgeluid

Zeer kleine oortelefoon past perfect in het oor en door de afsluiting blokkeert u extern geluid.

Versterkte snoerbescherming zorgt voor langere levensduur en betere connectiviteit

Om de levensduur van de hoofdtelefoon te verlengen is er een zachte rubberen bescherming tussen de hooftelefoon en de kabel geplaatst. De verbinding wordt beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen.

3 verwisselbare rubberen oorcaps voor een optimale pasvorm

3 verwisselbare rubberen oorcaps voor een optimale pasvorm

Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Technische specificaties

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