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Niet meer leverbaar
SHE3850SL/00
Heldere beats, krachtige bas
De stijlvolle Philips MyJam Chromz-oordopjes bieden een krachtige bas, comfort en een mooie uitstraling. Met onder vacuüm gemetalliseerde, matte coating in meerdere kleuropties die passen bij de iPhone 6S.
Drivers van 8,6 mm/gesloten achterzijde
Oortelefoon
Zeer kleine oortelefoon past perfect in het oor en door de afsluiting blokkeert u extern geluid.
Om de levensduur van de hoofdtelefoon te verlengen is er een zachte rubberen bescherming tussen de hooftelefoon en de kabel geplaatst. De verbinding wordt beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen.
Oorcaps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.
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